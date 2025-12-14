Dieses Weihnachtsritual der Royals will William abschaffen

Prinz William (43) will an Weihnachten bei den Royals aufräumen – und zwar mit einem ganz bestimmten Ritual in Sandringham. Wie Daily Mail berichtet, plant der Prinz von Wales, das Trestertisch-Spiel zu kippen, bei dem König Charles (77) bislang günstige Fünf-Pfund-Scherzgeschenke in strenger Reihenfolge nach Rang verteilt. Das soll künftig anders laufen: Die zurückhaltenden Präsente bleiben, aber die Hierarchie beim Austeilen soll verschwinden. Bislang bekamen die ranghohen Royals zuerst, während die jüngeren und rangniedrigeren geduldig warten mussten – ein Bild, das den Geist der Windsor-Ordnung ziemlich deutlich festhält.

Das jahrelang geübte Protokoll passte jedoch nie so recht zu Williams Vorlieben. Freunde sagen, er und Kate würden den "Familienchaos"-Modus der Middletons bevorzugen, mit spontanerem Auspacken statt orchestrierter Sitzpläne und Rangfolgen. Besonders das Detail, dass beliebte Familienmitglieder wie Zara Phillips (44) ohne HRH-Titel regelmäßig hinten anstehen, störe ihn, heißt es. Dieses Jahr dürfte es ohnehin luftiger werden: Andrew und Sarah Ferguson (66) fehlen, Prinz Harry und Herzogin Meghan bleiben wohl in Montecito, während William und Kate traditionell in Anmer Hall übernachten und schnell zu Kates Eltern Michael und Carol wechseln dürften.

Die Festtage stehen in diesem Jahr für viele Royals unter besonderen Vorzeichen. Für König Charles soll es eine Herzensangelegenheit sein, das Weihnachtsfest auf Sandringham zu einem unvergesslichen Erlebnis für seine Familie zu machen. Wie Us Weekly kürzlich berichtete, habe der Monarch trotz seiner Krebserkrankung darauf bestanden, den traditionellen Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church zu besuchen und seine Weihnachtsansprache aufzuzeichnen. "Nichts würde Charles davon abhalten", zitierte eine Quelle aus dem Umfeld der Royals.

Getty Images Prinz William besucht das Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease in Leeds

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Staatsbankett auf Schloss Windsor

