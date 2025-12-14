Jelly Roll genießt sportlichen Ausflug mit seinem Sohn

Jelly Roll (41), bürgerlich Jason DeFord, wurde kürzlich bei einem seltenen gemeinsamen Ausflug mit seinem neun Jahre alten Sohn Noah in Nashville gesichtet. Der 41-jährige Musiker und sein Sohn sahen sich das Music City Madness-Spiel zwischen den Tennessee Volunteers und den Illinois Fighting Illini in der Bridgestone Arena an. Während Jelly Roll in einem schwarzen Trainingsanzug und mit einem gelben, nach hinten gedrehten Hut auftauchte, war auch sein Sohn in dunklen Freizeitklamotten und mit einer Wintermütze lässig gekleidet. Der Rapper teilt das Sorgerecht für seinen Sohn mit seiner Ex-Partnerin Melisa Cowell, mit der er ein harmonisches Co-Parenting pflegt.

Die Familie des Musikers, der vor Kurzem für seine beeindruckenden 200 Pfund Gewichtsverlust Schlagzeilen machte, zeigt sich immer wieder als moderne Patchwork-Konstellation. Seine aktuelle Frau Bunnie Xo äußerte sich im vergangenen Jahr öffentlich auf Facebook über Melisa und hob hervor, wie sehr sie Melisa schätzt. "Sie ist eine starke Frau, und wir könnten uns unser Leben ohne sie nicht vorstellen", schrieb Bunnie in einem Beitrag und fügte hinzu, dass Melisa nicht nur für Noah, sondern auch für das Paar eine wichtige Stütze sei, da sie beruflich häufig unterwegs seien. Neben Noah hat Jelly auch eine 17-jährige Tochter, Bailee, aus einer anderen Beziehung.

Der Musiker, der eine bewegte Vergangenheit hat, zeigte sich bereits in mehreren Interviews sehr offen über seinen Lebenswandel. Seine Tochter Bailee wurde während seiner Inhaftierung 2008 geboren – ein Meilenstein, der ihn dazu brachte, sein Leben komplett zu überdenken. Heute ist er stolz darauf, sich von seiner Vergangenheit mit Drogen und Straffälligkeit gelöst zu haben. Besonders öffentlichkeitswirksam war kürzlich auch seine Entscheidung, sich nach vielen Jahren erstmals wieder glatt zu rasieren. Bailee konnte ihre emotionale Reaktion darauf in einem YouTube-Video nicht verbergen, als sie schockiert ausrief: "Oh mein Gott! Ich werde weinen, ich mag das nicht!" – ein Moment, der eine herzliche, wenn auch humorvolle Seite der Familienbeziehung zeigt.

Getty Images Jelly Roll beim Spiel Tennessee Volunteers gegen Illinois Fighting Illini in der Bridgestone Arena in Nashville

Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

Instagram / jellyroll615 Jelly Roll nach Abnahme und ohne Bart