Nur sieben Minuten Sendezeit für Joko & Klaas nach Sieg

Sieg mit Dämpfer für das bekannteste TV-Duo des Landes: In der aktuellen Ausgabe von Joko & Klaas gegen ProSieben am 10. Dezember traten Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) in München wieder gegen ihren Haussender an. ProSieben lockte fürs Finale sogar mit bis zu 21 Minuten frei gestaltbarer Sendezeit. Zwar konnten Joko und Klaas eine Niederlage abwenden, doch ihre gewonnene Sendezeit schrumpfte im Finalspiel auf nur sieben Minuten.

Am 10. Dezember kämpften Joko und Klaas unter erschwerten Bedingungen gegen den Sender. Weil die Entertainer die vorherige Folge verloren hatten, mussten sie mit Bodycams durch die Spiele. Ein Highlight der Ausgabe war das sogenannte Betriebsarzt-Spiel, bei dem es galt, den Puls unter Kontrolle zu halten. Klaas erlebte jedoch einen peinlichen Moment, als ihn Erinnerungen an vergangene Szenen aus ihrer Chaos-Show Circus Halligalli ereilten und seine Konzentration ins Wanken brachte. Im Finalspiel "Minuti Mori" musste jede Minute taktisch eingesetzt werden. Maximal 21 Minuten stellte ProSieben in Aussicht. Durch taktische Fehler und verlorene Runden schrumpfte die mögliche Sendezeit jedoch drastisch.

Die Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" hat sich in den letzten Jahren als fester Bestandteil des deutschen TV-Programms etabliert. Seit ihrem Start begeistert das Duo seine Fans mit teils schrillen, oft emotionalen und bisweilen nachdenklichen Aktionen während der erspielten Sendezeit. Trotz einiger Rückschläge ist die Popularität der beiden Moderatoren ungebrochen. Vor ihrem großen Solo-Durchbruch arbeiteten sie als Einzelmoderatoren an verschiedenen Formaten, doch als Team wurden sie zum Aushängeschild von Unterhaltungsshows im deutschsprachigen Raum.

ProSieben / Nadine Rupp Joko und Klaas beim Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Jens Hartmann Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

IMAGO / Sven Simon Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer