"Wer stiehlt mir die Show?": Joko überrascht mit Angebot

Krachendes Staffelfinale bei "Wer stiehlt mir die Show?": Mit am Start waren Olli Schulz (52), Olli Dittrich (69), Karoline Herfurth (41) und Wildcard-Kandidat Felix aus Pößneck. Joko Winterscheidt (46) führte durch den Abend, als Felix bei "Schere, Stein, Papier" verlor und somit durch Zufall gehen musste. Doch Gastgeber Joko witterte Unfairness, zog die Notbremse und kam mit einem überraschenden Angebot um die Ecke: Der Wildcard-Kandidat darf in der nächsten Staffel zurückkehren.

Der Abend hatte noch mehr Show-Momente: Im Endduell trafen Joko und Olli Schulz aufeinander, und ausgerechnet eine gerissene Jeans wurde zur Kampfansage. "Meine Unterhose liegt frei! Aber das macht mich nur noch bissiger", rief Olli vor laufender Kamera. Der Musiker biss sich tatsächlich durch und holte den Sieg der Staffel 10. Die Trophäe fiel gewohnt skurril aus: Im "Walk of Brain" verewigte sich Olli mit einem Zement-Abdruck seines Gesichts vor dem TV-Studio.

Die beliebte Spielshow erlebte in den letzten Wochen einen regelrechten Quoten-Boom. Für die kommende Staffel, die Anfang 2026 starten soll, sind bereits spannende neue Herausforderer angekündigt: die ehemalige Tennisprofispielerin Andrea Petkovic (38), Sänger Nico Santos (32) und Comedian Till Reiners. Fans der Show dürfen sich also auf eine hochkarätige Fortsetzung freuen, bei der Joko wieder alles daran setzen muss, seine Show zu verteidigen. Und Felix? Der Wildcarder bleibt kein Gesicht für den Moment: Mit der Rückkehrchance bekommt seine kleine TV-Geschichte ein zweites Kapitel.

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Imago Olli Schulz bei Rock am Ring 2025

Joyn/Florida TV Joko Winterscheidt, Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners, "Wer stiehlt mir die Show?" 2026