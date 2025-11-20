"Joko & Klaas gegen ProSieben" startet mit schwachen Quoten

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) sind zurück mit ihrer beliebten Show Joko & Klaas gegen ProSieben. In der ersten Folge der neuen Staffel, die am Mittwochabend ausgestrahlt wurde, trat das Duo erneut gegen seinen Haussender an. Das Konzept bleibt das gleiche: Gewinnen sie, gehört ihnen am nächsten Abend eine Viertelstunde Sendezeit, die sie frei gestalten können. Doch zum Auftakt mussten Joko und Klaas laut Quotenmeter eine knappe Niederlage hinnehmen. Mit einem Marktanteil von 12,0 Prozent in der Zielgruppe und 0,41 Millionen jungen Zuschauerinnen und Zuschauern startete die Staffel solide, wenn auch ohne große Euphorie.

Insgesamt schalteten 0,61 Millionen Menschen ein, was einen eher enttäuschenden Gesamtmarktanteil von 3,2 Prozent bedeutete. Trotz der ordentlichen Werte bei den 14- bis 49-Jährigen ist der Staffelauftakt der schwächste in der Geschichte der Show. Das Nachfolgeformat "Das Duell um die Geld" konnte mit einem Marktanteil von 8,4 Prozent in der Zielgruppe ebenfalls nicht herausragend punkten und erreichte lediglich 0,10 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch beim Konkurrenzsender Sat.1 lief es zur gleichen Zeit nicht besser: Die Kochshow The Taste musste sich mit mäßigen 6,4 Prozent in der Zielgruppe zufriedengeben.

Bereits vor Ausstrahlung der neuen Staffel war die Vorfreude bei den Zuschauern groß, denn in den vergangenen Wochen wurde bekannt, gegen wen das Duo in den kommenden Folgen antreten wird. Zu den prominenten Herausforderern zählen unter anderem Matthias Schweighöfer (44), Stefanie Giesinger (29) und Nilam Farooq (36). Auch Alli Neumann, Kayla Shyx sowie die Brüder Oskar und Emil Belton (26) waren bei den Dreharbeiten dabei. Die Show wird wie gewohnt von Steven Gätjen (53) moderiert und begleitet Joko und Klaas durch abwechslungsreiche Challenges.

IMAGO / Gartner Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, 2024

Imago Klaas Heufer-Umlauf, 2023

Imago Joko Winterscheidt bei der Verleihung des Blauen Panther 2025 in der BMW Welt in München