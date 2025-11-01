Gemma Collins zeigt Gewichtsabnahme im Leoparden-Badeanzug

Gemma Collins (44) zeigte sich jetzt selbstbewusst in einem eleganten Leoparden-Badeanzug und posierte stolz mit The Only Way Is Essex-Star Harry Derbidge am sonnigen Strand von Dubai. Die Reality-TV-Ikone blickte strahlend in die Kamera und präsentierte ihren beeindruckenden Gewichtsverlust. Laut Daily Mail konnte sie bereits mehrere Kleidergrößen reduzieren. Anlass des Schnappschusses war auch ein Gruß an Harrys neues Beauty-Business: Seine "Cry Proof"-Puder sind bereits ausverkauft. "Du hast viel durchgemacht, aber zu sehen, wie sehr du dich auf dein Geschäft konzentrierst, ist einfach großartig", schrieb Gemma auf Instagram.

In Dubai genießt Gemma nicht nur die Sonne, sondern auch wertvolle Zeit mit ihrer Familie. Sie reiste in die Vereinigten Arabischen Emirate zusammen mit ihrem Verlobten Rami Hawash und dessen siebenjährigem Sohn Tristan, zu dem sie eine besonders enge Bindung pflegt. In einem früheren Interview mit Daily Mail erklärte sie, wie wichtig ihr Tristan sei und wie sehr ihn ihre ganze Familie liebe: "Er ist mein Ein und Alles." Außerdem sprach Gemma mit OK! über ihre persönliche Fitnessreise. Anstatt auf Diät-Spritzen zu setzen, hat sie begonnen, regelmäßig Sport zu treiben. Dabei betont sie, dass sie sich keinen übermäßigen Druck mache – Achtsamkeit und geduldige Entscheidungen seien für ihren Erfolg entscheidend.

Der Gewichtsverlust brachte jedoch nicht nur Vorteile mit sich: Vor einigen Monaten musste Gemma mit starken Schmerzen kämpfen, die ihr Arzt schließlich als Gallensteine diagnostizierte. "Weißt du, ich hatte solche Schmerzen, aber jetzt habe ich Medikamente, die mir helfen", erzählte sie der Daily Mail. Heute wirkt die Patchwork-Mama glücklicher und ausgeglichener denn je. Ihre positive Ausstrahlung lässt vermuten, dass sie ihren Followern schon bald das nächste inspirierende Update aus ihrem Leben präsentieren wird.

Getty Images Gemma Collins besucht ein Event in London 2023

Instagram / gemmacollins Gemma Collins mit Harry Derbidge in Dubai 2025

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und ihr Verlobter Rami Hawash