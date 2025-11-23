Gallensteine: Gemma Collins setzt Abnehmspritze vorerst ab

Um ihr Gewicht zu reduzieren, setzte Gemma Collins (44) auf Abnehmspritzen. Durch das Mittel Mounjaro konnte sie ordentlich Kilos reduzieren. Doch es schien nicht nur positive Folgen für den Realitystar zu haben: Gemma bekam eine heftige Gallenblasenentzündung und musste die Spritzen vorerst absetzen. "Ich musste die Injektionen für eine Weile unterbrechen, weil ich im August einen Gallenblasenanfall hatte, aber mir wurde versichert, dass das nichts mit Mounjaro zu tun hat. Ich habe eine Pause eingelegt und wirklich darauf geachtet, was ich esse", erzählt sie The Mirror. Die Gallensteine, die bei Gemma entdeckt wurden, können aber durchaus eine Nebenwirkung von Mounjaro sein. Trotz der gesundheitlichen Probleme wolle sie aber bald wieder mit Mikrodosing anfangen.

Im August dieses Jahres brach Gemma während der Geburtstagsparty ihres Partners Rami Hawash zusammen. Ganz plötzlich sank sie wegen extremer Schmerzen zu Boden. "Ich war in solch einem Schmerz, ich dachte, ich schaffe es nicht nach Zypern", erinnerte die 44-Jährige sich im Interview mit Daily Mail. Sie bekam direkt medizinische Hilfe. Später diagnostizierte ihr Arzt die Gallensteine. Zu diesem Zeitpunkt hieß es noch, diese seien auf das Medikament zurückzuführen. Gegen die Gallensteine bekam Gemma dann vorerst Medikamente. Aufgrund ihrer Gewichtsabnahme von mehreren Kleidergrößen scheint die Britin aber weiter an die Spritzen zu glauben.

Dass Abnehmspritzen dieser Art, die ursprünglich als Diabetesmedikament entwickelt wurden, nicht ganz harmlos sind, ist kein Geheimnis. Trotzdem wurde daraus ein riesiger Trend, der weit über die Grenzen von Hollywood hinausreichte. Im Januar dieses Jahres offenbarte Gemma ihren Fans, dass sie mit den Spritzen nachhalf. Dank ihres Abnehmerfolgs fühle sie sich nun aber "endlich frei", erzählte die The Only Way Is Essex-Darstellerin bei Instagram: "Ich wurde mein ganzes Leben lang wegen meines Gewichts gemobbt, doch jetzt sehe ich das Licht am Ende des Tunnels." Ganze zwei Kleidergrößen habe sie zu dem Zeitpunkt schon verloren.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, britischer Reality-TV-Star

ActionPress Gemma Collin im März 2025

Getty Images Gemma Collins bei den British LGBT Awards 2024 in London