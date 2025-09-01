Kinderwunsch: Gemma Collins teilt ihre Reise mit den Fans

Gemma Collins (44), bekannt aus der Reality-Show The Only Way Is Essex, hat große Pläne: Mit 44 Jahren möchte sie erstmals Mutter werden und lässt sich dabei von Kameras begleiten. In ihrer neuen achtteiligen Sky-Serie "Four Weddings And A Baby" nimmt sie ihre Fans mit auf die emotionale Reise ihrer Kinderwunschbehandlung. Über das kommende Jahr hinweg wird "The GC", wie sie von ihren Fans genannt wird, eine intimere Seite zeigen, ganz ohne Glamour und ohne den bekannten Diva-Charakter.

Die Show gibt Einblicke in ihre IVF-Behandlungen und in ihr Leben als Bonusmutter für den siebenjährigen Sohn ihres Verlobten Rami Hawash. Gemma, die für ihren extravaganten Lebensstil bekannt ist, betont immer wieder, dass ihre Familie an erster Stelle steht, auch wenn ihre Serie ein Karrieresprungbrett darstellen könnte. "Ich will meinen Fans zeigen, dass sie nicht allein sind", erklärt sie. Anders als in ihren früheren Reality-Shows will sie diesmal eine ehrliche und verletzliche Seite von sich präsentieren. Dabei blickt sie auch auf andere Prominente wie Tana Ramsay (50) und Christine Lampard, die ebenfalls später im Leben Kinder bekamen, und lässt sich von ihnen inspirieren.

Neben der Babyplanung fiebert Gemma ihrer Hochzeit mit dem 50-jährigen Geschäftsmann entgegen, die sie mit einem mythologischen Thema versehen möchte. Ihre langjährigen Freunde, das irische Popduo Jedward, sollen bei der Feier auftreten. Seit Jahren träumt die Designerin von einem Leben, in dem sie sich nicht nur beruflich, sondern auch privat erfüllt fühlt – ein Designer-Baby und eine Märchenhochzeit sollen diesen Traum perfekt machen. "Dieses Jahr ist das wichtigste in meinem Leben", verrät sie. Ihr Ziel ist klar: ein Leben voller Liebe, Luxus und ganz großer Gefühle.

Getty Images Gemma Collins bei den British LGBT Awards 2024 in London

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, August 2025

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und ihr Verlobter Rami Hawash

