Gemma Collins hat nach Abnehmspritze Probleme mit Gesundheit

Gemma Collins (44) bangt nach einem dramatischen Gewichtsverlust um ihre Gesundheit. Die britische Reality-TV-Ikone, die kürzlich durch den Einsatz von Mounjaro-Injektionen mehrere Kleidergrößen abnahm, erlitt im August eine schmerzhafte Gallenblasen-Attacke. Während eines Ferrari-Events zu Ehren des 50. Geburtstags ihres Partners Rami Hawash kam es zu dem Vorfall, bei dem sie vor Schmerzen zu Boden sank. Ihr Arzt diagnostizierte kurz darauf Gallensteine, die mit den verwendeten Abnehmspritzen in Verbindung gebracht werden können. "Ich war in solch einem Schmerz, ich dachte, ich schaffe es nicht nach Zypern", so Gemma gegenüber der Daily Mail. Mittlerweile helfen ihr Medikamente, doch sie drosselt nun den Gebrauch der Spritzen.

Gemma, die in letzter Zeit durch ihre Gewichtsabnahme beeindruckt, teilt auch ihre Sorgen über optische Veränderungen. In einem Instagram-Post thematisierte sie ihre veränderte Haut und bezeichnete die feinen Linien um ihre Augen als "next level". Trotz dieser Herausforderungen bleibt sie beruflich aktiv und feiert aktuell große Erfolge. Gemeinsam mit Stars wie Coleen Rooney (39) und Danny Dyer (48) strahlt Gemma in der neuesten Kampagne von Paddy Power, einer Werbung, die als Mischung aus Glamour und Spaß angepriesen wird. Der stilvolle Spot lässt die Stars in einer übertriebenen Casino-Welt erstrahlen und ist ab Samstag, dem 18. Oktober, auf den Bildschirmen zu sehen.

Abseits der großen Bühne ist Gemma für ihre schillernde Persönlichkeit bekannt. Ihre Karriere startete sie in der Reality-TV-Szene und hat sich seitdem auch als Designerin und Unternehmerin einen Namen gemacht. Mit ihrem Partner Rami, mit dem sie eine turbulente Liebesgeschichte teilt, scheint sie privat ihr Gleichgewicht zu finden. In den sozialen Medien gibt sie sich nahbar und spricht offen über ihre Erfolge und Rückschläge. Dabei bleibt sie stets ihrem Motto treu: "Das Leben ist eine Bühne, und ich bin bereit, sie zu erobern!" Gemma bleibt also trotz gesundheitlicher Hindernisse das strahlende Zentrum ihrer Welt.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, September 2023

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, August 2025

Getty Images Gemma Collins, TV-Bekanntheit