Gemma Collins rührt mit Liebeserklärung an Rami Hawash

Gemma Collins (44) hat auf Instagram einen emotionalen Rückblick geteilt und ihren Verlobten Rami Hawash für seine Unterstützung gewürdigt. Der Reality-TV-Star, der durch die britische Show The Only Way Is Essex bekannt wurde, enthüllte, dass Rami ihr jeden Morgen knapp 100 Euro gab, damit sie ihren damaligen Job aufgeben und sich auf ihre Karriere konzentrieren konnte. "Meine große Liebe", schrieb sie in dem Beitrag und dankte ihm dafür, dass er immer an sie geglaubt habe. Die beiden lernten sich 2011 kennen und führten eine wechselhafte Beziehung, bevor sie sich 2021 erneut verlobten.

Ihre Hochzeit wird allerdings noch etwas auf sich warten lassen. Gemma verriet dem Mirror, dass sie die Trauung für das Jahr 2026 plant, inspiriert von ihrem Astrologen. Sie träumt von einer magischen Zeremonie in einem mystischen Wald, ähnlich wie im Film "Maleficent". Neben den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt sich Gemma aktuell auch mit der Idee, nach Dubai zu ziehen. "Ich überlege ernsthaft, mit meiner Familie nach Dubai zu ziehen. Kennt jemand schöne Wohngegenden?", fragt sie ihre Community auf Instagram.

Neben ihrer Karriere und den Hochzeitsplänen widmet sich Gemma auch ihrer Familie. Rami bringt aus einer vorherigen Beziehung einen Sohn, Tristan, mit, den die Designerin liebevoll als ihren Stiefsohn bezeichnet. Immer wieder teilt sie Fotos und Videos, in denen zu sehen ist, wie sie Zeit mit ihm verbringt. Vor kurzem begleitete sie ihn sogar zum Zahnarzt. Trotz ihres glamourösen Lebensstils zeigt sich Gemma nahbar und ehrgeizig – Eigenschaften, die ihr ihre Fans besonders hoch anrechnen.

Getty Images Gemma Collins bei der "Cinderella"-Premiere in London, August 2021

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und ihr Verlobter Rami Hawash

Instagram / gemmacollins Rami Hawash und Gemma Collins im September 2024