BTS erhält Präsidenten-Auszeichnung für soziales Engagement

BTS hat bei den Korea Good Donation Awards eine beeindruckende Ehrung erhalten: Die Gruppe wurde laut allkpop mit einer Präsidial-Auszeichnung ausgezeichnet und ist damit der erste koreanische Künstler überhaupt, dem diese Ehre zuteilwurde. Die Verleihung fand am 8. Dezember statt und wurde vom Ministerium für Inneres und Sicherheit sowie dem Korea Council of Volunteering and Charity organisiert. BTS wurde insbesondere für ihre Mitwirkung an der "LOVE MYSELF"-Kampagne gewürdigt, die weltweit Aufmerksamkeit auf wichtige soziale Themen lenkt. Die Boyband bedankte sich bei ihren Fans, den sogenannten ARMYs, mit den Worten: "Wir widmen diese Auszeichnung unseren Fans, die uns in dieser Mission unterstützt haben."

Die 2017 ins Leben gerufene Kooperation von BTS mit dem UNICEF Korea Committee setzt sich erfolgreich für Kinderrechte ein. Im Rahmen der "LOVE MYSELF"-Initiative wurden weltweit Mittel gesammelt, um Programme zur Gewaltprävention und mentalen Gesundheit für Kinder und Jugendliche zu finanzieren. Mit etwa 5.383.548 Euro, die bisher zusammenkamen, wurde BTS zu UNICEFs größtem privaten Partner im Bereich Kinderschutz. Über die musikalische Bühne hinaus zeigt die Gruppe damit einen langfristigen Einsatz für gesellschaftliche Belange. Zusätzlich zur UNICEF-Kampagne hat BTS auch auf anderen Ebenen wiederholt soziale Verantwortung übernommen.

Musikalisch haben die sieben Mitglieder ebenfalls große Pläne: Im Frühjahr des nächsten Jahres soll ein neues Album erscheinen, das in einer groß angelegten Welttournee präsentiert werden wird. Damit kehren sie auf die Bühnen der Welt zurück und wollen erneut die Herzen ihrer Fans erobern. Die Konzerte, die weltweit stattfinden sollen, werden Gelegenheit bieten, die Botschaft ihrer sozialen Projekte und ihrer Musik zu vereinen. Bereits in der Vergangenheit war BTS dafür bekannt, gesellschaftliches Engagement und künstlerische Leistung auf beeindruckende Weise zu verbinden. Fans dürfen also gespannt sein, was die kommenden Monate bringen werden.

Getty Images BTS im November 2017

Getty Images BTS im April 2022

Getty Images Kim Tae-hyung, Park Ji-min, Jungkook, Suga, Kim Seok-jin, RM und J-Hope von BTS