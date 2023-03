Kurz nach Hüft-OP: Shaquille O'Neal trainiert seine Muckis!

So schnell ist Shaquille O'Neal (51) wieder zurück im Gym! Der einstige Profisportler gilt nach seiner 19-jährigen Karriere als einer der besten Basketballspieler in der Geschichte Amerikas. Seit 2011 ist er Teil der Fernsehsendung "Inside The NBA", wo er besonders peinliche Situationen aus dem NBA-Alltag präsentiert. Doch kürzlich schockte der Basketballstar seine Fans, als er ein Foto von sich im Krankenhausbett teilte. Nun startet er wieder durch: Shaquille ist schon wenige Tage nach seiner Hüft-Operation im Gym!

Auf Instagram zeigt er ein Video, in dem er seine Arme trainiert. Dieses teilt der 51-Jährige nur eine Woche, nachdem er an der Hüfte operiert wurde. In dem Clip betritt er mithilfe einer Krücke einen Raum voller Fitnessgeräte, wo er sich an ein Gerät setzt und einige Arm- und Brustübungen ausführt. Dazu schreibt er eine Warnung an alle "alten Kerle", die in einem kalifornischen Fitnessstudio trainieren und kündigt an, wieder zurückzukommen.

Seine Fans zeigen sich begeistert von der Zielstrebigkeit des sechsfachen Vaters. "Du bist eine Inspiration, Bruder", kommentiert jemand. Auch zahlreiche Profisportler und befreundete Promis sprechen ihre Besserungswünsche und Anteilnahme aus. Jamie Foxx (55) wird beim Anblick sogar emotional. "Bro, dieser Scheiß hat mich fast zum Weinen gebracht", schreibt der Schauspieler.

Instagram / shaq Shaquille O'Neal im März 2023

Instagram / shaq Shaquille O'Neal, ehemaliger Basketballspieler

Getty Images Shaquille O'Neal bei einem Spiel der Los Angeles Lakers, 2002

