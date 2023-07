NBA-Star Shaquille O'Neal wird von Kids aus dem Pool gezogen

Ungewohnte Bilder von Shaquille O'Neal (51) machen die Runde! Der ehemalige Profisportler spielte 19 Jahre in der NBA und zählt damit zu den bekanntesten US-amerikanischen Basketballspielern. Nach seinem Ausstieg 2011 war seine Karriere aber noch lange nicht vorbei, denn er wirkte beispielsweise in der Fernsehsendung "Inside The NBA" mit und entwickelte sich damit schnell zum Publikumsliebling. Seine sympathische Art stellt der einstige Sportler nun wieder unter Beweis: Shaquille spielt mit Kindern im Pool und lässt sich von diesen sogar "retten"!

Der Ex-NBA-Star macht gerade auf Honolulu Urlaub und amüsiert sich dort mit einigen jüngeren Hotelgästen im Schwimmbecken des Resorts. Wie mehrere Videos auf Twitter zeigen, spielt er gemeinsam mit einigen Kindern im Wasser und gaukelt ihnen sogar vor, zu ertrinken. Daraufhin eilen ihm die Kids zur Hilfe und ziehen den über zwei Meter großen Mann an den Beckenrand.

Die Fans reagieren begeistert auf die Clips von dem einstigen Basketballer. "Es gibt keinen besseren Prominenten als Shaq, wenn es um die Interaktion mit normalen Bürgern geht", kommentiert ein User das Video. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Er liebt seine Fans und seine Mitmenschen aufrichtig. Er behandelt jeden gleich, egal wo er ist oder was er macht!"

Anzeige

Getty Images Shaquille O'Neal bei einem Spiel der Los Angeles Lakers, 2002

Anzeige

Getty Images Shaquille O'Neal, ehemaliger Basketballprofi

Anzeige

Getty Images Shaquille O'Neal im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de