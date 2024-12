Shaquille O'Neal öffnet seit 30 Jahren keine Geschenke mehr

Shaquille O'Neal (52) hat kürzlich enthüllt, dass er seit über 30 Jahren keine Geschenke mehr annimmt. Im Gespräch mit dem Magazin People erklärte der ehemalige NBA-Star, dass er sich eher als Weihnachtsmann sehe und daher selbst keine Geschenke haben möchte. Diese Einstellung entwickelte sich bereits 1992, als der Ex-Athlet zum Haupternährer seiner Familie wurde. Für die Basketball-Legende zähle vor allem, dass alle um ihn herum glücklich sind.

Wenn seine Kinder oder andere Personen Shaq ein Geschenk machen, öffnet er es nicht einmal. "Ich nehme es an, und ich habe einen Lagerraum mit Geschenken aus 30 Jahren. Eines Tages werde ich sie öffnen", sagte er gegenüber der Zeitschrift und betonte, dass für ihn das Schenken einfacher geworden sei, seit seine Kinder älter sind, denn jetzt wünschen sie sich meist nur noch Bargeld. "Es ist einfach, weil sie alle nur Geld wollen", lachte er. Früher sei es jedoch viel schwieriger gewesen. "Ich musste kurz vor Ladenschluss in Toys R Us gehen und alles kaufen, was noch da war", erzählte der einstige Center. Oft hätte er sogar bis kurz vor Mitternacht warten müssen, weil die Läden ihn nicht früher hineinlassen wollten, damit er nicht alle Spielsachen aufkauft.

Wenn Shaq nicht gerade Zeit mit seiner Familie verbringt, ist der 52-Jährige auch immer wieder im Fernsehen zu sehen. Aktuell spielt er in einem neuen Werbespot für Pepsi mit, der am 4. Dezember veröffentlicht wurde. In dem humorvollen Spot tauscht Shaquille das Basketballfeld gegen die Küche und nimmt an einer fiktiven Backshow teil. "Es hat Spaß gemacht zu drehen und hat uns in Weihnachtsstimmung versetzt", berichtete er. Obwohl er die "Great British Baking Show" nicht kennt, ließ er sich von Ausschnitten inspirieren.

