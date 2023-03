Basketball-Star Shaquille O'Neal teilt Foto aus Krankenhaus

Shaquille O'Neal (51) schickt Grüße aus dem Krankenhaus. Vor rund zehn Jahren stand der einstige Basketball-Profi das letzte Mal auf dem Spielfeld der Boston Celtics. Seit seinem Karriere-Ende steht er nun als Sport-Analyst für "Inside The NBA" vor der Kamera. Seine aktiven Jahre hängen dem 2,16 Meter großen Kult-Riesen wohl noch etwas in den Knochen: Shaquille musste jetzt an der Hüfte operiert werden!

Im Netz teilt der 51-Jährige jetzt einen Schnappschuss aus dem Krankenhaus. Darauf liegt der Sport-Riese mit einem OP-Hemd bekleidet und mit einer Infusion im Arm im Bett und wirkt total erschöpft – aber wohl nur für das Foto. Witzelnd schreibt er seinen Co-Moderatoren Ernie Johnson und Candace Moderatoren, dass er sie auch im Krankenbett im Auge habe. "Vermisse euch", fügt er noch hinzu. Laut TMZ Sports wurde er an der Hüfte operiert, befinde sich aber schon wieder auf dem Weg der Besserung.

Shaquille scheint sich momentan besonders um seine Gesundheit zu kümmern – im vergangenen Jahr hatte er seine Blutwerte abchecken lassen und daraufhin seine komplette Ernährung umgestellt. Dabei waren auch die Pfunde gepurzelt. "Ich habe 18 Kilo abgenommen, das ist beeindruckend. Ich werde richtig durchtrainiert sein und eine Unterwäschewerbung mit meinen Söhnen machen", hatte er Entertainment Tonight munter erzählt.

Shaquille O'Neal im Juni 2019

Shaquille O'Neal im November 2022

Kobe Bryant und Shaquille O'Neal, 2000

