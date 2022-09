"Guter Kerl": Shaquille O'Neal verteidigt Kumpel Adam Levine

Große Unterstützung für Adam Levine (43)! Der Maroon 5-Sänger musste zuletzt ordentlich Kritik einstecken, denn mehrere Frauen behaupteten, Affären mit ihm gehabt zu haben – und das, während seine Ehefrau Behati Prinsloo (34) schwanger ist. Zuletzt gab auch seine ehemalige Yogalehrerin an, sie habe von dem Musiker anstößige SMS erhalten. Adam hält sich seitdem bedeckt – doch nun bekommt er unerwartet Unterstützung: Ex-Basketballer Shaquille O'Neal (50) eilt seinem Kumpel zur Hilfe!

"Adam ist ein persönlicher Freund von mir. Er war immer ein guter Kerl", lobte Shaquille den Sänger gegenüber TMZ. Als Freund wolle der ehemalige NBA-Star dem "Payphone"-Interpreten auch nicht sagen, was er hätte tun sollen und was nicht. Auch Vorwürfe wolle er ihm nicht machen: "In meinen Augen ist er ein guter Mensch." Laut dem Sportler gehe Adam zwar gerade durch eine schwere Zeit, doch er sei sich sicher, dass er diese "überwinden" werde.

Adam selbst beteuerte mittlerweile, dass er keineswegs fremd gegangen sei. Allerdings stritt er die Sexting-Nachrichten nicht ab und gab zu, dass es ein Fehler gewesen sei, sie zu schreiben. "Ich habe ein schlechtes Urteilsvermögen. [...] Ich hatte zwar keine Affäre, aber ich habe in einer schwierigen Phase meines Lebens eine Grenze überschritten", schrieb der Grammy-Gewinner vergangene Woche auf Instagram.

Getty Images Shaquille O'Neal im März 2019 in Los Angeles

Getty Images Adam Levine im Juni 2008

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2018 in New York City

