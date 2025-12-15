So viel kosten die Strafverteidiger von Marius Borg Høiby

Marius Borg Høiby (28) blickt wohl mit nicht allzu großer Vorfreude ins neue Jahr. Ab dem 3. Februar muss sich der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) von Norwegen in Oslo vor Gericht verantworten. Der Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52) ist in 32 Punkten angeklagt, darunter vier Vergewaltigungen, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Um für den bevorstehenden Prozess gewappnet zu sein, hat sich Marius mit besonders fähigen Anwälten ausgestattet – die sich ihre Arbeit aber auch besonders gut vergüten lassen. Berichten der norwegischen Zeitung VG zufolge kostet der Prozess Marius bereits im Vorfeld umgerechnet über 170.000 Euro.

Von August 2024 bis Februar 2025 wurde der 28-Jährige von Rechtsanwalt Øyvind Bratlien vertreten. Sein Gehalt soll sich auf rund 50.700 Euro belaufen haben. Inzwischen setzt Marius auf die Verteidigung von Ellen Holager Andenæs, die ihn etwa 76.225 kostet, und als zweiten Verteidiger auf Petar Sekulic, dessen Honorar bei etwa 43.428 Euro liegen soll. Dass die Anwälte ihr Geld bereits vor dem Prozess erhalten, sei keine Seltenheit. "Die Gebührenordnung sieht eine Möglichkeit zur Zahlung von Vorschüssen vor, wenn ein Fall besonders langwierig und zeitaufwendig ist", erklärt Petter Skogstad Grannes, stellvertretender Vorsitzender der Anwaltsgruppe, gegenüber dem norwegischen Medium und fügt hinzu: "Dabei wird unter anderem berücksichtigt, dass die Kosten der Kanzleien, die der Verteidiger führt oder für die er angestellt ist (Gehälter, Miete usw.), auch an weiterlaufen, wenn der Fall noch nicht entschieden ist."

Erst Anfang dieses Monats endete eine Niederlage vor Gericht teuer für den jungen Norweger. Marius hatte versucht, mit einem Verkaufsstopp gegen das Buch "Hvite striper, svarte får" vorzugehen, das seine vermeintlichen Verbindungen zu kriminellen Drogenbanden thematisieren soll. Damit scheiterte er und sah sich mit enormen Kosten konfrontiert, bei denen ihm großzügigerweise von seiner Großmutter mütterlicherseits unter die Arme gegriffen wurde.

Imago Marius Borg Høiby bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald V. in Trondheim, 23. Juni 2016

Imago Prinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby bei der Jubiläums-Garden-Party in Trondheim 2016

Imago Marius Borg Høiby