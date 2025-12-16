Vin Diesel will Cristiano Ronaldo im "Fast & Furious"-Finale

Vin Diesel (58) sorgt erneut für Aufsehen, indem er andeutet, dass kein Geringerer als Cristiano Ronaldo (40) im nächsten Fast & Furious-Finale auftreten könnte. In einem Instagram-Beitrag veröffentlichte der Schauspieler ein Foto, das ihn neben dem berühmten Fußballstar zeigt, und schrieb dazu: "Alle haben gefragt, ob er Teil der 'Fast'-Mythologie wird… Ich muss euch sagen, er ist der einzig Wahre. Wir haben ihm eine Rolle auf den Leib geschrieben…" Was genau damit gemeint ist und welche Rolle Ronaldo tatsächlich übernehmen könnte, ließ Vin offen. Ob es sich um eine größere Rolle oder lediglich um einen Cameo-Auftritt handelt, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Die Nachricht kommt, nachdem das Schicksal der Filmreihe kürzlich noch auf der Kippe stand. Universal Pictures hatte massive Budgetkürzungen angekündigt – satte 120 Millionen Euro sollten eingespart werden. Doch Ende September postete Vin ein Video, in dem er gemeinsam mit Universals Marketing-Chef Michael Moses zu sehen war. Mit den Worten "Wir haben es gelöst" signalisierte Michael, dass die Arbeiten am großen Finale für die "Fast & Furious"-Saga weitergehen können. Dass Vin kurz darauf ein Treffen mit Ronaldo postete, könnte ein Hinweis darauf sein, dass auch Verstärkungen im Cast besprochen wurden, um den Abschluss der Filmreihe möglichst spektakulär zu gestalten.

Cristiano ist zweifellos ein internationaler Superstar und mit weltweit über 668 Millionen Followern allein auf Instagram eine Marketing-Macht. Der portugiesische Fußballer ist bekannt für seinen Ehrgeiz und seine Strahlkraft, die weit über den Fußball hinausreicht. Sollte er tatsächlich eine Rolle im elften Teil der beliebten Actionreihe übernehmen, wäre dies jedoch nicht das erste Mal, dass er abseits des Spielfelds für Aufmerksamkeit sorgt: Ronaldo trat bereits in zahlreichen Werbekampagnen auf und zeigte dabei regelmäßig sein Talent, sich in Szene zu setzen. Von seiner Präsenz dürfte das Finale von "Fast & Furious" zweifellos profitieren.

Instagram / vindiesel Vin Diesel und Cristiano Ronaldo

Getty Images Der Cast von "Fast & Furious 6", darunter Gal Gadot und Paul Walker

Getty Images Vin Diesel, US-Schauspieler