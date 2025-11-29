So groß feiern Mila Kunis und Ashton Kutcher Thanksgiving

Mila Kunis (42) gewährte kürzlich einen seltenen Einblick in ihr Familienleben mit Ashton Kutcher (47), als sie von den Herausforderungen berichtete, Thanksgiving für eine große Gästegruppe auszurichten. Die Schauspielerin verriet im Gespräch mit Extra TV, dass sie ursprünglich 27 Personen zu sich nach Hause eingeladen hatte, diese Entscheidung jedoch schnell bereute. "Das war ein Fehler", gestand sie, nachdem ihr klar wurde, dass sie für so viele Gäste schlichtweg nicht genügend Kapazitäten in ihrer Küche hatte. Ihr Ehemann Ashton schlug daraufhin vor, den Abend in ein Mitbring-Buffet zu verwandeln, doch Mila zeigte sich zunächst skeptisch: "Ich sagte: 'Nein, wir sind doch die Gastgeber für dieses Thanksgiving!' Letztlich musste ich dann doch einige Aufgaben abgeben, darunter die Kartoffeln."

Doch der Spagat zwischen Tradition und praktikablen Lösungen ist dem Paar nicht unbekannt. Seit 2015 verheiratet, beschreiben sich Mila und Ashton selbst als bodenständig und traditionsbewusst. Bereits damals legten sie bei ihrer Hochzeit oberste Priorität auf Intimität und Privatsphäre. "Wir wollten keinen Medienrummel, keine Hubschrauber – deshalb war die Hochzeit eine echte Geheimaktion", so Ashton in der Ellen DeGeneres (67) Show. Während der Verlobungsring beeindruckend war, entschieden die beiden bei den Eheringen für schlichtere Modelle, die Mila kurzerhand auf Etsy fand. "Für 190 Dollar habe ich perfekte, dünne und simple Ringe bekommen", erzählte sie einmal.

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits als Teenager am Set von "Die wilden Siebziger". Doch erst Jahre später entwickelte sich aus ihrer Freundschaft eine Romanze. 2012 trafen sie sich wieder, zunächst ohne ernsthafte Absichten. "Wir wollten einfach Spaß haben und waren beide Single", verriet Mila einst in einem Podcast. Doch schnell wurden die Gefühle ernster: "Irgendwann sagte er etwas und ich habe nur gedacht: 'Oh mein Gott, ich liebe diesen Mann.'" Heute teilen die beiden ihr Leben mit zwei Kindern und verbringen Feiertage wie Thanksgiving zwar herausfordernd, aber mit Humor und Zusammenhalt.

ActionPress Mila Kunis im Dezember 2024

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Hollywoodstars

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022