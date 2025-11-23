Darum dreht Mila Kunis immer nur einen Film pro Jahr

Mila Kunis (42) hat in Los Angeles verraten, warum Fans sie vorerst nur einmal pro Jahr auf der großen Leinwand sehen werden. Bei der Premiere von "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" am Montag sagte die Schauspielerin gegenüber dem Magazin People: "Ich mache einen Film pro Jahr, weil ich drehe, wenn meine Kinder schulfrei haben, also ja, ihr seht mich in einem Film pro Jahr." Gedreht wird somit nur in den Ferien von Tochter Wyatt (11) und Sohn Dimitri (8), die sie gemeinsam mit Ehemann Ashton Kutcher (47) großzieht. In dem neuen Krimi steht sie an der Seite von Daniel Craig (57) vor der Kamera, die Premiere fand in Los Angeles statt.

In "Wake Up Dead Man" spielt Mila eine Polizistin, die gemeinsam mit dem kultigen Detektiv Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig, den Tod eines katholischen Priesters untersucht. Das Opfer verkörpert Josh Brolin (57). Die Schauspielerin nahm die Rolle nach eigenen Angaben sogar an, bevor sie das fertige Drehbuch gelesen hatte: "Jeder weiß, dass es Spaß macht, diese Filme zu drehen. Wenn der Anruf kommt, mach mit." Kinofans können sich den Film ab dem 27. November im Kino ansehen, bevor er ab dem 12. Dezember bei Netflix streamt. Es ist Milas fünfte große Rolle in fünf Jahren, zusätzlich zu TV-Auftritten und ihrer langjährigen Synchronsprechertätigkeit bei "Family Guy".

Privat richten Mila und Ashton ihren Alltag um die Familienzeiten aus. Die beiden lernten sich einst am Set von "Die wilden Siebziger" kennen, wurden aber erst Jahre später ein Paar und heirateten 2015. Wenn die Schauspielerin über das Elternsein spricht, bleibt sie knapp und herzlich: Auf die Frage nach ihrem liebsten Teil des Elternseins sagte sie im Interview: "Ich denke, der ganze Prozess." Privat hat Mila ihren Lebensmittelpunkt also ganz auf ihre Familie ausgerichtet. Während sie gerne von der familiären Routine erzählt, gilt Daniel Craig am Set übrigens als Taktgeber: Ihm schrieb Mila bereits beim Filmfestival in Toronto zu, für Cast und Crew täglich den richtigen Ton gesetzt zu haben. Kein Wunder, dass Mila über die Arbeit am Set nur Gutes zu berichten hatte.

Getty Images Mila Kunis

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, April 2023

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und ihre Kids Dimitri und Wyatt mit NBA-Star Caitlin Clark