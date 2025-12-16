Nick Reiner "dringend tatverdächtig" am Tod seines Vaters

Hollywood steht unter Schock: Nick Reiner (32), der Sohn von Regisseur-Legende Rob Reiner (†78) und Fotografin Michele Singer Reiner, ist von der Polizei in Los Angeles als Hauptverdächtiger im mutmaßlichen Doppelmord an seinen Eltern benannt worden. Die Eheleute wurden am 14. Dezember in ihrem Haus im wohlhabenden Stadtteil Brentwood tot aufgefunden, mit zahlreichen Stichwunden. Noch am selben Abend nahmen Ermittler Nick in Gewahrsam, wie das Los Angeles Police Department gegenüber TMZ bestätigte. Zuvor soll er nach einem Streit mit seinem Vater bei einer Weihnachtsfeier in ein Hotel in Santa Monica eingecheckt haben.

Insidern zufolge lebte Nick zuletzt im Gästehaus seiner Eltern und soll in der Vergangenheit mehrfach durch ein unberechenbares Verhalten aufgefallen sein. Wie TMZ weiter berichtete, sammelt die Polizei derzeit Beweise, unter anderem aus dem Hotelzimmer, das Nick vor seiner Verhaftung bewohnt hatte. Nach Angaben des Nachrichtenportals beschrieb Hotelpersonal Nick beim Check-in als "durcheinander", sichtbare Verletzungen oder Blutflecken seien jedoch nicht aufgefallen. Erst als Angestellte das Zimmer reinigen wollten, habe man eine Dusche "voller Blut" und Blutflecken auf dem Bett gefunden, die Fenster seien mit Bettlaken verhängt gewesen.

Insider äußerten gegenüber Daily Mail, Nick habe das Gästehaus seiner Eltern "mehr als einmal" zerstört, unter dem Einfluss von Methamphetamin tagelang nicht geschlafen und in Wutausbrüchen Wände eingeschlagen. Seine Eltern sollen ihn wiederholt vor die Wahl gestellt haben, Hilfe anzunehmen oder auszuziehen, und sogar damit gedroht haben, die Polizei zu rufen – auch nachdem er seine Schwester Romy (27) bedroht haben soll. Dennoch hielten sie offenbar an dem Versuch fest, ihren Sohn im familiären Umfeld zu halten, bis die Tragödie, die nun ganz Hollywood erschüttert, ihren Lauf nahm.

Imago Rob Reiner mit Ehefrau Michele und ihren Kindern Romy und Nick im Juli 2010 in Hollywood

Getty Images Rob Reiner bei der Vorführung von "Misery" beim TCM Classic Film Festival im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Imago Blumenkranz an Rob Reiners Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, Dezember 2025