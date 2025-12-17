Nach Doppelmord-Anklage: Nick Reiner heuert Star-Anwalt an

Nick Reiner (32) hat sich einen prominenten Verteidiger an seine Seite geholt: Alan Jackson. Der Strafverteidiger bestätigte am Dienstag vor dem Gerichtsgebäude in der Innenstadt von Los Angeles, dass er den Drehbuchautoren vertritt, wie ABC7 News berichtet. Nick sitzt ohne Kaution in Haft und sieht sich in L.A. mit zwei Anklagepunkten wegen Mordes ersten Grades konfrontiert – es geht um den Tod seiner Eltern Rob Reiner (†78) und Michele, die am Sonntag in ihrem Haus in Brentwood mit Stichverletzungen gefunden wurden. Zusätzlich steht der Vorwurf im Raum, er habe persönlich ein "gefährliches und tödliches" Messer eingesetzt. Staatsanwalt Nathan Hochman nannte als mögliche Höchststrafe lebenslange Haft ohne Aussicht auf Bewährung oder die Todesstrafe.

Alan zeigte sich neben seinem Auftritt vor Gericht auch am Familienhaus in Brentwood. Der Jurist zählt zu den gefragtesten Strafverteidigern der Westküste und verfügt über umfassende Prozesserfahrung aus spektakulären Fällen. Erst in diesem Sommer hat er in einem landesweit beachteten Verfahren wegen des Verdachts des Mordes für Karen Read einen Freispruch erstritten. Und in einem früheren Fall gegen Kevin Spacey (66) wegen sexueller Belästigung aus dem Jahr 2019 wurde das Verfahren eingestellt, nachdem der Kläger seine Zivilklage zurückgezogen hatte. In Los Angeles war Alan Teil des Verteidigerteams von Harvey Weinstein (73), der in diesem Prozess wegen drei Verbrechen, darunter Vergewaltigung, verurteilt wurde und 16 Jahre erhielt. Bevor er Verteidiger wurde, war er Spitzenankläger im Dezernat für Schwerverbrechen – damals trug er die Verurteilung der Musiklegende Phil Spector mit.

Im Umfeld von Nick, der immer wieder mit seiner Drogensucht zu kämpfen hatte, stand zuletzt vor allem die Frage im Raum, ob er zu Gerichtsterminen persönlich erscheinen kann. Bei einer frühen Anhörung war er aus medizinischen Gründen nicht im Saal, wie sein Anwalt laut TMZ erklärte. Inzwischen richtet sich die Aufmerksamkeit weiterhin auf jeden Zug des Star-Anwalts. Bekannte der Familie ließen verlauten, dass sich Rob, der mit Regiearbeiten wie "Harry und Sally" weltweit berühmt wurde, und Michele gerne vom Hollywood-Glamour in ihr Zuhause zurückzogen. Auch Nick versuchte lange, abseits der Öffentlichkeit zu leben. Nun konzentriert sich alle Welt auf den Gerichtssaal – und auf die Menschen, die Nick privat nahestehen und die Tage zwischen Terminen und Gesprächen mit Anwälten verbringen.

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

Getty Images Schauspieler Kevin Spacey, Juli 2023

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013