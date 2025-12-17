Kurz vor Festnahme: Nick Reiner kaufte entspannt Getränke

Nick Reiner (32) befindet sich momentan wegen Mordverdachts in Gewahrsam. Am 14. Dezember starben seine Eltern Rob (†78) und Michele Reiner unter bislang noch ungeklärten Umständen. Ein Überwachungsvideo, das dem TV-Sender 6abc Philadelphia vorliegt, zeigt nun, wie er die Stunden vor seiner Festnahme verbrachte. Die Aufnahmen zeigen den Sohn des Regisseurs völlig unaufgeregt an der Kasse einer Tankstellenfiliale in Los Angeles stehen. In Jeans, gestreifter Jacke, Baseballcap und mit rotem Rucksack sucht er sich gelassen eine Getränkedose aus und bezahlt seinen Einkauf.

Weitere Aufnahmen, die die New York Post veröffentlichte, zeigen Nick mit erhobenen Händen, als gegen 21:15 Uhr zwei Streifenwagen am Gehweg anhalten und weitere Einsatzkräfte die Szene sichern. Beamte richten Waffen auf ihn, bringen ihn zu Boden und legen ihm Handschellen an. Seine Kleidung entspricht der aus dem Überwachungsvideo der Tankstelle. Der 32-Jährige sitzt seither ohne Kaution in Haft, nach Angaben aus Ermittlerkreisen unter strenger Beobachtung. Gegen ihn wurden zwei Anklagen wegen Mordes erhoben.

Nick Reiner wuchs im Umfeld eines prominenten Elternhauses auf. Regisseur Rob prägte über Jahrzehnte Hollywood, Michele engagierte sich an seiner Seite in sozialen Projekten. Das Vater-Sohn-Duo arbeitete sogar einst zusammen an dem Filmprojekt "Being Charlie". In dem Drama, für das Nick das von seiner eigenen Biografie inspirierte Drehbuch schrieb, geht es um die Drogenabhängigkeit eines jungen Mannes. In einem Interview mit Variety betonten sie 2015, dass der gemeinsame Film ihrer Beziehung geholfen habe.

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

Imago Michele Reiner und Rob Reiner mit ihren Kindern Jake, Romy und Nick