"30 über Nacht"-Co-Stars feiern Reunion auf rotem Teppich

Am Donnerstagabend feierten Jennifer Garner (53) und Judy Greer (50) ein besonderes Wiedersehen in Beverly Hills. Bei der alljährlichen Gala des International Medical Corps im Beverly Wilshire Hotel traten die prominenten Co-Stars des Kultfilms "30 über Nacht" nach 21 Jahren mal wieder vor Publikum auf. Jennifer, die mit einem schlichten schwarzen Kleid auf dem Roten Teppich glänzte, überreichte ihrer Kollegin den renommierten Global Champion Award, der Judy für ihr langjähriges Engagement für die Organisation verliehen wurde, wie Daily Mail berichtete. "Meine Freundin Judy macht nichts halbherzig. Als sie also ihr großes, empathisches, neugieriges Herz auf International Medical Corps richtete, war sie dazu bestimmt, ihre Spuren zu hinterlassen", lobte Jennifer. Die Organisation leistet seit 41 Jahren Nothilfe für Menschen, die von Katastrophen auf der ganzen Welt betroffen sind.

Die Gala des International Medical Corps bot den perfekten Rahmen für diese emotionale Wiedervereinigung. Jennifer und Judy eroberten 2004 mit dem Klassiker "30 über Nacht" die Herzen ihrer Zuschauer. Die Komödie spielte weltweit über 82 Millionen Euro bei einem Budget von 32 Millionen Euro ein. Der Abend diente nun nicht nur der Ehrung herausragender Leistungen, sondern auch dem Austausch über wichtige humanitäre Themen. Ashley Park (34), bekannt aus der Serie Emily in Paris, ehrte dabei Krankenschwester Mary-Jane Perry mit dem Henry H. Hood Distinguished Service Award. Mary-Jane wurde für ihren mutigen Einsatz bei verheerenden Naturkatastrophen, darunter Hurrikans und Brände, gewürdigt.

Jennifer und Judy verbindet nicht nur ihre Liebe zur Schauspielerei, sondern auch eine enge Freundschaft. Bereits in der Vergangenheit lobten sie mehrfach die Zusammenarbeit an dem Film, der für beide einen Karrierehöhepunkt markierte. Während Jennifer, die von 2005 bis 2018 mit dem Schauspieler Ben Affleck (53) verheiratet war, als unvergessliche Jenna Rink bekannt wurde, brachte Judy mit ihrer Rolle als Lucy Schwung in die Geschichte. "Wenn wir eine Weile nicht miteinander reden, dann verzeihen wir das schnell", resümierte die dreifache Mutter in einem Gespräch mit Vogue über die langjährige Freundschaft. Dass ihre Verbindung über die Jahre hinweg so stark geblieben ist, zeigte sich nun einmal mehr bei dieser besonderen Gala.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Judy Greer im August 2018

Anzeige Anzeige

Giulia Parmigiani / Netflix Lily Collins als Emily in "Emily in Paris"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars, Februar 2013