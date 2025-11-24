Frisch rasiert: Ben Afflecks neuer Look sorgt für Aufsehen

Ben Affleck (53) sorgte bei einem seltenen Auftritt in Santa Monica für Aufsehen, als er einen neuen, frischen Look präsentierte. Der Schauspieler, sonst oft mit einem markanten Bart zu sehen, zeigte sich glatt rasiert und gebräunt. Begleitet von zwei Mitgliedern seines Produktionsteams spazierte er entspannt durch die Straßen und trug dabei ein lässiges Outfit, bestehend aus einer bläulichen Strickjacke, einem grauen T-Shirt und einer khakifarbenen Hose. Ein Highlight seines Freizeit-Looks waren seine weißen und blauen Fragment Design x Travis Scott (34) x Air Jordan 1 Retro Low Sneaker, die den Gesamtstil abrundeten, berichtet die Daily Mail. Eine navyblaue Utilityjacke schützte ihn gegen die kühleren Temperaturen.

Der Schauspieler zeigte bei diesem Ausflug, dass er in Topform ist, was nicht unbemerkt blieb. Während sich das sonnige Wetter von Südkalifornien offenbar vorteilhaft auf seinen Teint auswirkte, hielten er und sein Team offenbar Besprechungsunterlagen in der Hand. Seine letzten großen öffentlichen Auftritte hatten für Medienrummel gesorgt, insbesondere seine Begegnung mit Ex-Frau Jennifer Lopez (56) auf einem roten Teppich in New York. Dort schien die Chemie zwischen den beiden trotz ihrer inzwischen geschiedenen Ehe noch immer gut zu funktionieren, wie Beobachter berichteten.

Bereits in den letzten Wochen wurden immer wieder Spekulationen über den derzeitigen Privat- und Berufsalltag von Ben laut. Dabei wurde der Schauspieler in der Vergangenheit immer wieder mit verschiedenen Personen in seinem Umfeld gesichtet, was zu Fragen führte. Besonders seine legere Kleiderwahl und charmante Ausstrahlung bei solchen Gelegenheiten lassen Fans und Beobachter gleichermaßen über sein Leben abseits der Leinwand und der Kameras neugierig werden. Egal, ob berufliche Treffen oder entspannte Momente, der Hollywood-Star scheint seine Balance zwischen Arbeit und Freizeit bestens zu managen.

Getty Images Ben Affleck vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas am 21. November 2025

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Getty Images Bei der F1 in Las Vegas: Ben Affleck während des Trainings