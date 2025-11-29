Ben Affleck genoss Feiertage mit Jennifer Garner und Kids

Ben Affleck (53) und Jennifer Garner (53) haben das diesjährige Thanksgiving gemeinsam in Los Angeles gefeiert. Wie schon im letzten Jahr versammelte die Schauspielerin ihre Familie in ihrem Haus und bereitete ein ganz besonderes Fest vor. Mit dabei waren die drei gemeinsamen Kinder des ehemaligen Ehepaares, Violet, Seraphina und Samuel, sowie Bens Mutter. Eine Quelle verriet dem Magazin People, dass Jennifer als Gastgeberin immer ein besonderes Ambiente schafft. "Sie ist eine großartige Köchin und liebt es, die ganze Familie zusammenzubringen", hieß es. Ben sei "immer willkommen" bei ihr, betonte die Quelle weiter.

Bereits am Morgen des Feiertags engagierte sich Jennifer mit ihrer Familie beim jährlichen Thanksgiving-Straßenfest von The Midnight Mission, um Bedürftigen Mahlzeiten zu servieren. Dieses Engagement zieht sich wie ein roter Faden durch die Feiertage des ehemaligen Paares. Laut einer Quelle laufen die Beziehungen zwischen Jennifer und Ben zehn Jahre nach ihrer Scheidung harmonisch und im Sinne ihrer Kinder. "Sie unterstützen sich gegenseitig und alles ist freundlich", fügte die Quelle hinzu. Bens Fokus liege derzeit auf seiner Arbeit, seinem Wohlbefinden und seinen Kindern, während Jennifer weiterhin glücklich in ihrer Beziehung mit Unternehmer John Miller ist.

Auch rund um die Liebe gab es zuletzt immer wieder Schlagzeilen bei Ben. Laut Berichten aus dem Umfeld des Schauspielers soll er vor drei Wochen ernsthaft darüber nachgedacht haben, den Kontakt zu Ana de Armas (37) wieder aufzunehmen. Eine Quelle erklärte gegenüber Ok!: "Ben ist überglücklich, dass Ana wieder Single ist. Er hat eigentlich nie aufgehört, an sie zu denken. Ihre Verbindung war elektrisierend – so etwas hat er seitdem mit niemandem mehr erlebt." Freunde der beiden vermuteten daher, dass Ben sich bald bei der Schauspielerin melden könnte.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024

Getty Images Ana de Armas, September 2025