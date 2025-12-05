Ade Überbleibsel: Jennifer Lopez entfernt Ben-Affleck-Tattoo

Jennifer Lopez (56) hat sich endgültig von ihrem Tattoo verabschiedet, das sie einst ihrer Liebe zu ihrem Ex-Mann Ben Affleck (53) gewidmet hatte. Das Motiv, ein Unendlichkeitssymbol mit Pfeil und den Namen der beiden, war seit ihrer Hochzeit im Jahr 2022 auf ihrer Rippe zu sehen. Doch nach ihrer Scheidung im August 2024 begann die Sängerin, sich von dem dauerhaften Liebesbeweis zu trennen. Bereits bei späteren Red-Carpet-Auftritten war das Tattoo verblasst oder durch Make-up abgedeckt, wie Page Six berichtete. Nun scheint der Prozess der vollständigen Entfernung abgeschlossen zu sein. Laut einem anonymen Kommentator auf DeuxMoi hat Jennifer das Tattoo nicht einfach nur entfernt, sondern ein Kolibri-Motiv an dessen Stelle setzen lassen, das möglicherweise als Symbol für einen neuen Lebensabschnitt stehen soll.

Die Veränderung zeigte sich bereits bei den American Music Awards im Mai, wo sie in einem rückenfreien Kleid erschien und das verblassende Tattoo auffiel. Fans diskutieren seither online über solche Liebestattoo-Entscheidungen. "Das ist der Grund, warum man sich niemals einen Namen stechen lassen sollte", lauteten einige der Kommentare. Ein Clip, den Jennifer auf Instagram postete, gab einen weiteren Blick auf die verblassende Tätowierung und heizte die Spekulationen über die endgültige Entfernung an. Das Thema kam auf, während die "Jenny from the Block"-Interpretin, die ihr Privatleben künftig mehr schützen will, sich auf ihre anstehende Las-Vegas-Residenz "Up All Night Live" vorbereitet, die am 30. Dezember 2025 startet.

Obwohl es nach ihrer Scheidung keine Anzeichen für eine romantische Wiedervereinigung zwischen J.Lo und Ben mehr gibt, verbindet die beiden weiterhin ihre berufliche Zusammenarbeit. Er war auch als ausführender Produzent an ihrem Netflix-Film "Kiss of the Spider Woman" beteiligt. Als Schauspielerin erlangte Jennifer Ende der 1990er Jahre durch ihre Hauptrolle in dem Film "Selena – Ein amerikanischer Traum" (1997) weltweite Berühmtheit. Im Mai 1999 feierte die Sängerin mit ihrer Debütsingle "If You Had My Love" ihren ersten großen Charterfolg – der Song stieg direkt auf Platz eins der US-amerikanischen Billboard Hot 100 ein. Zusammen mit dem Sänger Marc Anthony (57), mit dem sie von 2004 bis 2011 verheiratet war, hat Jennifer zwei Kinder, für die sie im Job gerne kürzer tritt. "Wenn ich sage, 'Ich kann das wegen der Kinder nicht machen', dann wird das akzeptiert. Ein Nein ist ein Nein", resümierte Jennifer in einem Gespräch bei SiriusXM.

Imago Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Marc Anthony und Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen 2010 in Malibu