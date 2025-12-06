Mit ihr würde Morgan Freeman gern vor der Kamera stehen

Morgan Freeman (88) hat es verraten: Die Person, mit der er unbedingt noch zusammenarbeiten möchte, ist keine Geringere als Meryl Streep (76). In einem Interview mit AARP The Magazine sagte der 88-jährige Schauspieler: "Ganz oben auf der Liste steht Meryl Streep. Sie ist die Beste." Über die Jahrzehnte hat Morgan Seite an Seite mit Größen wie Brad Pitt (61), Christian Bale (51) und Clint Eastwood (95) gespielt, doch eine Zusammenarbeit mit der dreifachen Oscar-Preisträgerin blieb bisher aus.

Die beiden preisgekrönten Schauspiellegenden haben Hollywood auf ihre jeweils ganz eigene Weise geprägt. Morgan, der selbst für seine Rolle in "Million Dollar Baby" einen Oscar erhielt, war zuletzt in "Now You See Me: Now You Don't" zu sehen. Meryl hingegen begeisterte das Publikum zuletzt in der Serie "Only Murders in the Building". Für Filmfans gibt es schon ein Datum zum Vormerken: Die 76-Jährige kehrt als die unvergessliche Miranda Priestly in "Der Teufel trägt Prada 2" auf die Leinwand zurück – der Film soll am 1. Mai 2026 Premiere feiern.

Neben seiner schwärmerischen Bemerkung über Meryl teilte Morgan auch, wer ihn in seiner Karriere besonders inspiriert hat. Schauspielgrößen wie Sidney Poitier (†94) und Gary Cooper nannte er als Vorbilder und Wegweiser. Er sprach mit Hochachtung von Sidney, der 1964 als erster schwarzer Schauspieler einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewann und 2022 verstarb. Auch Gary Cooper, den Morgan als "immer authentisch" beschrieb, hinterließ einen bleibenden Eindruck bei ihm. Diese Einblicke zeigen die Wertschätzung des Schauspielers für seine Branche und ihre Pioniere.

Getty Images Morgan Freeman bei der AFI Life Achievement Award Gala in Hollywood, April 2025

IMAGO / Capital Pictures Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

Getty Images Oscar-Preisträger Sidney Poitier