Brad Pitt ist während Feiertage dankbar für Partnerin Ines

Die Feiertage stehen vor der Tür und für Brad Pitt (61) bringen sie in diesem Jahr gemischte Gefühle mit sich. Der Schauspieler befindet sich in einer schwierigen Situation mit seinen sechs Kindern, die aus seiner Ehe mit Angelina Jolie (50) stammen. Mehrere von ihnen haben seinen Nachnamen inzwischen abgelegt, darunter auch seine Tochter Shiloh (19), die dies nach ihrem 18. Geburtstag im letzten Jahr offiziell machte. Zudem trauert er um den Verlust seiner Mutter Jane, die im August verstarb. Trost und Stabilität findet der 61-Jährige bei seiner Partnerin Ines De Ramon (32). "Die Realität ist, dass die Feiertage schwierig sein können, wenn das Verhältnis zu seinen Kindern angespannt ist – ganz gleich, was sonst noch vor sich geht", verriet ein Insider laut OK! über die Beziehung der beiden. "Ines' Unterstützung und Liebe bedeuten ihm die Welt."

Brad und Ines, die als Schmuck-Managerin tätig ist, sind seit 2022 ein Paar. Laut dem Magazin leben die beiden mittlerweile zusammen und teilen sowohl ihren Alltag als auch Reisepläne, was dem "Fight Club"-Star sichtlich guttut. "Brad bezieht Ines wirklich in all seine Reisepläne ein, und wenn sie zuhause sind, entspannen sie einfach zusammen", weiß eine Quelle. Für Ines, die zuvor mit dem Schauspieler Paul Wesley (43) verheiratet war, scheint die neue Beziehung ebenfalls ein glücklicher Neuanfang zu sein. Gemeinsam gestalten der Ex von Jennifer Aniston (56) und Ines die ruhigen Momente ihres Lebens, während der Schauspieler weiterhin versucht, eine Balance zwischen beruflichen Projekten und privaten Herausforderungen zu finden.

Die Scheidung von "Maleficent"-Darstellerin Angelina Jolie, die nach einem jahrelangen, erbitterten Rechtsstreit im Jahr 2024 endgültig abgeschlossen wurde, hat tiefe Spuren im Privatleben von Brad hinterlassen. Während sich der "Legenden der Leidenschaft"-Star, für den Familie immer eine zentrale Rolle spielte, mit einer distanzierten Haltung einiger seiner Kinder konfrontiert sieht, kann sich Angelina nicht beschweren. Seine Ex-Frau, die sich bereits 2016 getrennt hat, hat eine sehr enge Beziehung zu allen sechs Kindern: "Sie sind die mir nächststehenden Menschen in meinem Leben, und sie sind meine engen Freunde", betonte sie im Dezember 2023 laut OK!. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Brad dankbar, besonders für Ines. Nichtsdestotrotz wünsche er sich "eine engere Beziehung" zu seinen und Angelinas Kindern, behauptet eine Quelle: "Es bricht ihm das Herz."

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt im Juni 2025

IMAGO / Pond5 Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Juni 2006

IMAGO / YAY Images Filmstars Brad Pitt und Jennifer Aniston