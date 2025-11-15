Brad Pitt erinnert an letzte Filmprobe mit Burt Reynolds (†)

Brad Pitt (61) hat sich in einem neuen Buch intensiv an seine kurze Zusammenarbeit mit Burt Reynolds (†82) erinnert. Im Buch "The Making of Once Upon a Time... in Hollywood" spricht der Schauspieler über die Proben mit der Hollywood-Legende, die kurz vor Burts Tod im September 2018 stattfanden. Burt war ursprünglich für die Rolle des George Spahn in Quentin Tarantinos (62) Film Once Upon a Time... in Hollywood vorgesehen, verstarb jedoch, bevor er seine Szenen drehen konnte. "Er war der Typ, und es wird nie wieder jemanden wie ihn geben", so Brad über Burt. Der Schauspieler beschrieb die gemeinsamen Tage als "eines der großartigsten Erlebnisse, die ich je in dieser Branche hatte".

Laut Autor Jay Glennie, der das Buch verfasst hat, war die Mitwirkung des Schauspielers an den Proben ein Höhepunkt für die gesamte Filmcrew. George Spahn, dargestellt als blinder älterer Mann, ist in der Geschichte der Besitzer der Spahn Ranch, die von der Familie Manson genutzt wurde. Während der Proben spielte Burt seine Szenen gemeinsam mit Brad und Dakota Fanning (31), bevor er aufgrund seines plötzlichen Todes nicht mehr an den Dreharbeiten teilnehmen konnte. Regisseur Quentin Tarantino reflektierte über dieses Kapitel und erklärte, dass Burts letzte Performance darin bestand, Brads Zeilen im Rahmen der Proben zu sprechen. Nach seinem Tod übernahm der Schauspieler Bruce Dern (89) die Rolle des George Spahn.

Burt, dessen Schauspielkarriere sich über fast sechs Jahrzehnte erstreckte, bleibt durch seine Arbeiten und den bleibenden Eindruck, den er bei Kollegen hinterließ, ein unvergessenes Hollywood-Idol. Brad, der während seiner Karriere immer wieder mit Größen der Branche zusammenarbeitete, zeigte sich sichtlich gerührt von den gemeinsamen Probenmomenten. Burt, der für seinen einzigartigen Charme und Humor bekannt war, hatte während seiner Karriere auch in schwierigen Zeiten stets einen Platz im Rampenlicht behalten. Dabei hinterließ er bei vielen Weggefährten wie Brad einen besonderen Eindruck, der über ihre wenigen gemeinsamen Momente hinausgeht.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Brad Pitt und Burt Reynolds

Anzeige Anzeige

Getty Images Burt Reynolds beim Tribeca Film Festival

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London