Freunde in Sorge: Ist Brad Pitt süchtig nach Schönheits-OPs?

Brad Pitt (61) sorgt kurz vor seinem 62. Geburtstag am 18. Dezember für Schlagzeilen in Hollywood. Der Schauspieler, der durch seinen durchweg jugendlichen Look auffällt, steht im Mittelpunkt von Gerüchten um kosmetische Eingriffe. Seine Freunde äußern zunehmend Bedenken, dass er sich dem Schönheitswahn zu sehr hingeben könnte. Das berichtet ein Insider laut OK! Magazine und beschreibt: "Brad verfolgt weiterhin dieses Ideal der Perfektion. Die Sorge ist, dass er den richtigen Moment nicht erkennen wird, um wieder zurückzustecken."

Gemeinsam mit seiner Freundin Ines de Ramon (32), mit der er zuletzt auf einer Party in Los Angeles gesehen wurde, soll er regelmäßig Hautbehandlungen und sogenannte Tweakments planen – kleine, subtile Eingriffe, die für sich alleine betrachtet kaum auffallen sollen. Die Leidenschaft für Hautpflege und Anti-Aging-Maßnahmen scheint sie zu verbinden. Der 32-Jährigen gefällt der straffe Look ihres Partners wohl besonders gut. "Manche meinen, Brad habe es mit den Schönheitsoperationen etwas übertrieben, aber Ines sieht das ganz sicher nicht so. Sie kann die Hände nicht von ihm lassen", meint der Insider.

Ines gefällt der neue Look des ehemaligen "Sexiest Man Alive" also – doch neben der Optik ist auch der Faktor Gesundheit nicht zu vernachlässigen. "Mit zunehmendem Alter wird jede Operation immer gefährlicher, und es kann viel schiefgehen, was für Patienten in den Sechzigern fatale Folgen haben kann", erklärt der Insider. Zudem könne sich ein Imageschaden ergeben: Der neue, künstlich-gepflegte Look von Brad stehe im harten Kontrast zu seiner rauen Persönlichkeit, die ihn einst zu einem Weltstar machte.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei der Weltpremiere von "F1" in New York

Manuel Velasquez Brad Pitt, Schauspieler