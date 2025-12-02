George Clooney offenbart jahrelangen Groll gegen Brad Pitt

George Clooney (64) hat kürzlich in einem Interview mit The Times verraten, wie sehr es ihn einst ärgerte, die Rolle des J.D. im Film "Thelma & Louise" an Brad Pitt (61) verloren zu haben. Der charmante Drifter, den Brad 1991 in dem Kultfilm verkörperte, wurde zu einem Meilenstein in dessen Karriere. "Ich habe es bis zum finalen Casting geschafft, und dann bekam Brad die Rolle", erzählte George. Der Schauspieler, der zu jener Zeit vor allem aus Fernsehproduktionen bekannt war, sah in der Rolle seine große Chance, auch auf der Leinwand Fuß zu fassen. Jahre später, nachdem sich beide in Hollywood etabliert hatten, scherzt Brad gelegentlich über die Situation.

Geena Davis (69), die in "Thelma & Louise" die Rolle der Thelma spielte, erinnerte sich in der britischen Talkshow "The Graham Norton Show" an Brads beeindruckendes Vorsprechen. "Er war unglaublich charismatisch und talentiert", lobte sie. Neben George und Brad bewarben sich auch Mark Ruffalo (58) und Grant Show um die Rolle. Letztlich war es jedoch Brads Performance, die Davis überzeugte. Sie war es, die den Produzenten den Vorschlag machte: "Der Blonde sollte es sein." Adam Sandler (59), der an der Seite von George für ihren aktuellen Film "Jay Kelly" vor der Kamera stand, amüsierte sich im Interview mit The Times über den Casting-Prozess: "Es hätte eigentlich George sein sollen."

Trotz anfänglicher Rivalität sind George und Brad heute enge Freunde und arbeiteten in mehreren erfolgreichen Filmen zusammen, darunter die "Ocean’s"-Reihe. Beide reflektieren inzwischen mit Humor auf die Ereignisse zurück. In einem Interview mit W Magazine beschrieb Brad den Castingprozess für die Rolle als langwierig und herausfordernd. Doch während sich George für die vergangenen Enttäuschungen entschuldigt fühlen könnte, bleibt er entspannt: "Manchmal muss man anerkennen, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert." Beide Stars teilen mittlerweile nicht nur ihre Karriere im Filmgeschäft, sondern auch eine tief verwurzelte Freundschaft.

Getty Images Brad Pitt und George Clooney, 2008

Getty Images George Clooney und Brad Pitt im Jahr 2001

Getty Images Brad Pitt und George Clooney in Los Angeles, September 2024