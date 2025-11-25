Brad Pitt und Ines de Ramon feiern intimes Thanksgiving

Brad Pitt (61) und Ines de Ramon (32) planen ein ruhiges Thanksgiving im kleinen Kreis. Laut dem Magazin People wollen der Schauspieler und die Schmuckmanagerin das Fest mit gutem Essen und ohne großen Trubel gestalten. "Sie mögen es, die Dinge ruhig zu halten und intime Traditionen zu schaffen", zitiert das Magazin eine Quelle aus dem Umfeld des Paares. Es sind die ersten Feiertage für Brad seit dem Tod seiner Mutter Jane im August. Eine weitere, nicht namentlich genannte Person, die Brad nahestehen soll, beschreibt den Verlust gegenüber dem Blatt als "herzzerreißend" und betont, wie dankbar er in dieser Zeit für Ines sei.

Die Unterstützung seiner Freundin in dieser schweren Zeit empfindet Brad als großes Glück. Der "F1"-Star soll seine Mutter sehr vermissen und laut einem Insider zugleich an seinen Vater denken, der den Verlust ebenfalls verarbeiten müsse. Zuletzt zeigte sich das Paar öffentlich bei der Premiere von George Clooneys (64) neuem Film "Jay Kelly" im Egyptian Theatre in Los Angeles. Laut People seien Brad und Ines früh zur After-Party gekommen, eng beieinander geblieben und gut gelaunt gewesen. Die beiden plauderten längere Zeit mit George, den eine enge Freundschaft mit Brad verbindet. Danach wechselten sie ein paar Worte mit Bono (65). Auch beruflich läuft es: Nach dem starken internationalen Start von "F1" arbeitet Brad bereits am nächsten Film. Gemeinsam mit Quentin Tarantino (62) dreht er "The Adventures of Cliff Booth". Das Sequel zu "Once Upon a Time ... in Hollywood" soll 2026 ins Kino kommen.

Abseits des Rampenlichts genießen Brad und Ines ihre Liebe ganz privat. Das Paar, das 2022 zueinander fand, zog Anfang des Jahres gemeinsam in ein neues Zuhause. Der Schauspieler ist Vater von sechs Kindern, die er mit seiner Ex-Partnerin Angelina Jolie (50) hat: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne. Auch wenn Brad und Ines sich selten öffentlich zeigen, zeugen die wenigen gemeinsamen Auftritte von ihrem liebevollen Umgang miteinander. Brad scheint sein Glück gefunden zu haben – beruflich und privat.

Getty Images / Dimitrios Kambouris Brad Pitt und Ines de Ramon, Juni 2025

Getty Images Brad Pitt und George Clooney, September 2024

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei der "F1"-Premiere in New York City