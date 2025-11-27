Nach "F1"-Film: Brad Pitt ist Mercedes-AMG-Markenbotschafter

Nach seiner gefeierten Rolle im Rennfahrer-Drama "F1" hat Brad Pitt (61) den nächsten Volltreffer gelandet: Der Hollywoodstar wird neuer Markenbotschafter für das elektrische Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé. Zum Auftakt seiner Zusammenarbeit mit der Luxusmarke präsentiert sich Brad in einem rasanten Werbespot, der in Las Vegas spielt. Unterstützt wird er dabei von Mercedes-Formel-1-Fahrer George Russell, der eine nicht minder spektakuläre Nebenrolle übernimmt.

Im Clip wartet Brad lässig an der Rezeption eines schicken Hotels auf seinen Wagen. Der Rezeptionist, mit gezwirbeltem Schnurrbart und charmantem Gehabe, lässt den Parkservice alarmieren – und bittet ausdrücklich, ja keine Kratzer zu hinterlassen. Am Steuer seines Traumwagens sitzt schließlich niemand Geringeres als George, der den Sportwagen mit halsbrecherischen Drifts aus der Tiefgarage herausmanövriert. Als er mit Verspätung vorfährt, entschuldigt sich der Rennprofi, worauf Brad humorvoll entgegnet: "Das Warten hat sich gelohnt!" Schließlich steigt er selbst ein und saust mit dem Wagen davon.

Mit "F1" hat Brad einen echten Glücksgriff getätigt – neben lukrativen Werbedeals darf sich der 61-Jährige auch über immensen Erfolg an den Kinokassen freuen. Der Action-Streifen, der im Juni in den Kinos anlief, spielte allein in den ersten sechs Wochen umgerechnet 500 Millionen Euro ein. Das Besondere für Brad: Damit ist "F1" sein erfolgreichster Film überhaupt. Sein bisheriger Kassenschlager war der Zombie-Schocker "World War Z" mit umgerechnet 464 Millionen Euro, gefolgt von Filmen wie "Troja", "Mr. & Mrs. Smith" und der "Ocean's"-Reihe.

Getty Images Brad Pitt bei der Premiere von "F1" in London im Juni 2025

Getty Images George Russell feiert seinen dritten Platz beim Großen Preis von Las Vegas

Getty Images Brad Pitt bei der Weltpremiere von "F1" am Times Square in New York