Donald Trump äußert sich erstmals nach dem Attentatsversuch!

Vor wenigen Stunden wurden schockierende Nachrichten publik: Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump (78) wurde angeschossen. Jetzt äußert er sich auf dem Onlineportal X kurz nach dem Vorfall. "Ich möchte dem Geheimdienst der Vereinigten Staaten und der gesamten Polizei für ihre schnelle Reaktion auf die Schießerei in Butler, Pennsylvania, danken", heißt es in dem Statement und lautet ferner: "Über den Schützen, der jetzt tot ist, ist noch nichts bekannt. Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchbohrte. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, denn ich hörte ein zischendes Geräusch, Schüsse und spürte sofort, wie die Kugel die Haut durchschlug. Es blutete stark, sodass mir erst dann klar wurde, was passiert war."

Donald kam mit einer Verletzung davon – anders sah es jedoch bei weiteren Besuchern des Wahlkampf-Events aus. Der 78-Jährige schreibt: "Vor allem möchte ich der Familie der Person, die bei der Kundgebung getötet wurde, und auch der Familie einer anderen Person, die schwer verletzt wurde, mein Beileid aussprechen." Für ihn sei es unvorstellbar, wie dieser schreckliche Vorfall passieren konnte. Der Unternehmer merkt an: "Es ist unglaublich, dass eine solche Tat in unserem Land stattfinden kann."

Kurz nachdem die Kugel das Ohr des Wahlkämpfers getroffen hatte, schirmten ihn einige Sicherheitsleute ab. Daraufhin wurde er vermutlich in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Fotos zeigen, wie Donald mit finsterer Miene eine Faust in die Luft hält – sein Ohr blutet währenddessen stark. Die genauen Hintergründe des Attentatsversuchs werden aktuell ermittelt.

Getty Images Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

Getty Images Donald Trump im Juli 2024

