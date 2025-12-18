Kylie Jenner sorgt im hautengen Latex-Outfit für Aufsehen

Kylie Jenner (28) hat am Montagabend auf Instagram für einen roten Festtagsmoment gesorgt: In einem hautengen Latexkleid posierte der Realitystar in seinem Zuhause in Kalifornien, bevor es mit Freundinnen nach West Hollywood zur OBB-Media-Holiday-Party ging. Für Gesprächsstoff sorgte besonders ein Bild, auf dem die Unternehmerin eine Männerhand hält, während der Rest des Begleiters außerhalb des Bildausschnitts bleibt. In den Kommentaren fragten Fans sofort: Steckt Timothée Chalamet (29) dahinter? Die Spekulationen um eine mögliche "Timothée-Hand-Sichtung" machten das Posting zur viralen Fingerzeig-Szene der Nacht.

Nur Stunden später lieferte Timothée seinen eigenen Farbakzent: Der Schauspieler zeigte sich in New York in einem komplett roten Leder-Look von Givenchy – Jacke, Hose, Boots –, einen Tag nachdem Kylie ihren Latex-Auftritt zelebriert hatte. Zuvor hatten beide bereits im Partner-Look für Schlaglichter gesorgt: Bei der Premiere von Timothées neuem Film "Marty Supreme" traten sie in synchronem Neon-Orange auf, er im Ledersuit, sie in einem Cut-out-Dress, und setzten damit ein modisches Statement nach zuletzt kursierenden Trennungsgerüchten. Öffentlich bleiben sie jedoch sparsam mit Details. "Ich werde darüber nicht sprechen. Ich habe dazu einfach nichts zu sagen", sagte Timothée über die Beziehung zu Kylie gegenüber Vogue.

Kennengelernt hatten sich Kylie und Timothée bereits 2019 im Nobu Malibu, öffentlich miteinander in Verbindung gebracht wurden sie aber erst im April 2023. Im September folgte dann der erste große öffentliche Liebesmoment, als die beiden bei einem Beyoncé (44)-Konzert leidenschaftlich knutschend fotografiert wurden. Seitdem tauchen sie zwar immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf – etwa bei Basketballspielen der New York Knicks oder bei Preisverleihungen in Rom und Hollywood – doch auf Social Media und The Kardashians bleibt ihre Beziehung weitgehend ausgespart. Kylie, die zwei Kinder mit Musiker Travis Scott (34) hat und in der Vergangenheit unter anderem mit Cody Simpson (28), Jaden Smith (27), Justin Bieber (31), Tyga (36) und PartyNextDoor (32) liiert gewesen sein soll, setzt damit auf mehr Zurückhaltung als in früheren Beziehungen. Timothée wiederum legt Wert darauf, als ernsthafter Schauspieler wahrgenommen zu werden.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Latex-Look und mit einer Männerhand, Dezember 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme"

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025