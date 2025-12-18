"Katastrophe": Sarah-Jane Wollny zeigt Lippenunterspritzung

Sarah-Jane Wollny (27) hat ihren Fans einen sehr ehrlichen Beauty-Moment gezeigt – und dabei selbst herzlich gelacht. In ihrer Instagram-Story erklärte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie sich in dieser Woche die Lippen hat aufspritzen lassen. Direkt danach präsentierte Sarah-Jane das Ergebnis – und staunte über die heftig angeschwollenen Lippen. "Meine Lippen sind einfach so krank geschwollen und das sieht 'Katastrophe' aus", sagte sie und legte nach: "Ich kann mich selber nicht ernst nehmen". Damit machte sie gleich klar, dass der Look unmittelbar nach der Behandlung nicht dem Endergebnis entspricht, aber für reichlich Lacher sorgt.

Zuvor hatte die Influencerin ihren Followern erklärt, warum sie den Schritt gegangen ist. Sie sei unzufrieden gewesen, weil ihre Mundwinkel nach unten zeigten und ihr oft Nachrichten geschrieben würden wie "Du siehst so traurig aus". Die Behandlung selbst beschrieb Sarah-Jane als "schon gut schmerzhaft, aber auszuhalten". Ihre Kosmetikerin habe sie vorgewarnt, dass es bei ihr stark anschwellen könne, weshalb der geschwollene Schmollmund keine Überraschung gewesen sei. Sie beruhigte ihre Fans und betonte, dass die Schwellung zurückgehen werde und man das endgültige Ergebnis erst in etwa zwei Wochen beurteilen könne. Positiv fiel ihr direkt nach dem Eingriff auf, dass die Mundwinkel nun nicht mehr hingen.

Auch mit Blick auf ihre Hautstraffungs-OP zeigte sich Sarah-Jane ihren Followern gegenüber ehrlich und offen. In ihrer Social-Media-Story präsentierte die Promi Big Brother-Teilnehmerin unverblümt die noch sichtbaren Narben an Bauch und Armen. "Ich bin richtig happy, Leute. Und das ist die Hauptsache, denn ich habe die OP ja für mich gemacht und für niemand anderen", betonte sie selbstbewusst. Die Narben würden mit der Zeit verblassen, daran zweifelte die Influencerin nicht. Nach der Operation freute sie sich vor allem darauf, wieder mit Sport loszulegen. Sie hatte zugegeben, in den Wochen nach dem Eingriff ungewollt zugenommen zu haben. Vor allem an den Beinen habe sie es gemerkt, weil dort keine Haut entfernt worden war.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Dezember 2025

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Dezember 2025

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar