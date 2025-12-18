Zufrieden? Das halten die Fans vom neuen "The 50"-Cast

Der Cast der kommenden Staffel von The 50 steht nun endlich fest, und auf Instagram geben die Fans bereits kräftig ihren Senf dazu. Unter einem Post von Prime Video sammeln sich unzählige Kommentare, in denen Zuschauer ihre Vorfreude, Erwartungen und Spekulationen teilen. Manche freuen sich über ihre Lieblingskandidaten, während andere erleichtert aufatmen, dass einige Reality-Gesichter diesmal nicht dabei sind. Vor allem rechnen viele aber schon jetzt mit ordentlich Zoff vor der Kamera.

"Bei dieser Konstellation ist doch Ärger schon vorprogrammiert", kommentiert ein User unter dem Beitrag auf Instagram. Ein anderer Nutzer bemerkt: "Das ist ja gefühlt Ex on the Beach." Zudem gibt es auch Stimmen der Erleichterung: "Bin ich froh, weder Kim noch Nikola zu sehen", heißt es in einem weiteren Kommentar, während ein anderer Nutzer schreibt: "Zum Glück nicht Paco." Die Mehrheit der Fans scheint jedoch zufrieden mit der Mischung aus bekannten Reality-Gesichtern und neuen Kandidaten, die frischen Wind in das Feld bringen sollen. Besonders gespannt ist die Community schon vor Staffelstart auf einen Kandidaten: "Ich freue mich extrem auf C-Bas, bin so gespannt, wie er das Ding reißen wird", schreibt ein Nutzer.

Nach ersten Spekulationen wurde der Cast endlich offiziell bestätigt: In der neuen Staffel sind unter anderem Schauspieler Martin Semmelrogge (70), Ex-Fußballprofi Mario Basler (57), Reality-Star Chris Töpperwien (51) sowie der frühere Tennisprofi Daniel Köllerer (42) dabei. Große Reality-Prominenz bringen außerdem Sarah Knappik (39), Claudia Obert (64), Narumol, Alessia Herren (23) sowie die Rückkehrer Sam Dylan (34) und Kate Merlan (38) mit. Ergänzt wird das Feld durch reichweitenstarke Social-Media-Creator wie Ron Bielecki (27) und weitere bekannte Gesichter aus der Reality-Szene, was für reichlich Konflikt- und Unterhaltungspotenzial sorgt. Eines ist sicher: Die Fans können es kaum erwarten.

