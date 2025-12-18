Karriere oder Kids: Vicky Pattison kämpft mit Familienfragen

Nach einem ereignisreichen Jahr, das ihre Hochzeit mit Ercan Ramadan und ihre Teilnahme an der beliebten BBC-Show Strictly Come Dancing umfasste, stellt sich Vicky Pattison (38) einer neuen, sehr persönlichen Herausforderung. In einem Gespräch im "Staying Relevant"-Podcast sprach die Reality-TV-Persönlichkeit offen darüber, wie schwer es ihr fällt, eine Pause von ihrer Karriere zu machen, um eine Familie zu gründen. "Ich bin nicht mehr die Jüngste und muss mich jetzt ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen", gestand die 38-Jährige. Besonders der Gedanke, ihre beruflichen Ambitionen zurückzustellen, um Mutter zu werden, bereitet ihr Sorgen: "Das macht mir Angst, aber ich weiß, dass der Zeitpunkt gekommen ist." Ihr Freund Pete Wicks (37) fand ermutigende Worte und lobte sie als ideale Mutter, was Vicky zu Tränen rührte.

Die Familienplanung ist für Vicky allerdings kein neues Thema. Bereits 2022 entschied sie sich dazu, Eizellen einfrieren zu lassen, nachdem ein Arzt bei ihr eine Zyste an den Eierstöcken entdeckt hatte – ein Umstand, der natürliche Schwangerschaften erschweren kann. "Das war alles, woran ich denken konnte, als ich die Praxis verließ", erzählte sie damals. Auch in vergangenen Interviews offenbarte sie, dass der Wunsch nach einem Kind in ihr stärker wurde, als sie 30 wurde. Um diesen Lebenstraum zu verwirklichen, wolle sie vor allem die Balance zwischen ihrem intensiven Medienkarriere-Leben und den Bedürfnissen einer potenziellen jungen Familie finden. Ihre Entscheidung, nach der Hochzeit ein Jahr als Ehefrau zu genießen, bevor sie aktiv an die Familienplanung denkt, zeigt, dass Vicky sich bewusste Schritte vorgenommen hat.

Schon vor einigen Monaten hatte die Moderatorin im Interview mit The Sun offen gemacht, dass sie mit einer prämenstruellen dysphorischen Störung (PMDS) kämpft. Diese Erkrankung verursacht bei ihr nicht nur körperliche Beschwerden, sondern auch starke psychische Belastungen, die sich auf ihren Alltag und ihre Zukunftswünsche auswirken. "Meine Angst ist, dass meine Krankheit es sehr schwer machen wird", sagte Vicky damals und gestand, sich Sorgen darüber zu machen, ob sie der Herausforderung der Mutterschaft unter diesen Voraussetzungen gewachsen wäre. "Man möchte eine liebevolle, geduldige Mutter sein, aber ich mache mir Sorgen, wie ich mit PMDS sein werde – denn man ist gereizt und erschöpft."

Getty Images Vicky Pattison bei den NTAs 2024 in der O2 Arena in London, September 2024

Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan bei den Pride of Britain Awards 2024 im Grosvenor House Hotel in London, Oktober 2024

Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan bei The Sun’s "Who Cares Wins" Awards 2022 im The Roundhouse in London, November 2022