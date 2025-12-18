In Flausch-Looks: Katie Price veröffentlicht Weihnachtssong

Katie Price (47) zieht kurz vor knapp sämtliche Register: Die Reality-Ikone hat mit Chris Mhina einen eigenen Weihnachtssong veröffentlicht – und startet damit wenige Tage vor Heiligabend ihren Last-Minute-Angriff auf die Weihnachts-Eins. Das Video ist seit dem Wochenende online, zu sehen auf ihrem Instagram-Kanal, wo die 47-Jährige funkelnd im Fest-Outfit vor einem riesigen Tannenbaum singt und tanzt. Unterstützt wird sie von ihrem Sohn Harvey Price (23), der am kommenden Donnerstag bei einer Aktion noch einmal mittanzen soll. "Mein offizielles Weihnachtsmusikvideo ist jetzt draußen", schrieb Katie zu dem Clip.

Die Reaktionen fallen gemischt aus. Ein Fan kommentierte unter ihrem Post: "Ich glaube, du würdest ohne den Stimmen-Tuner besser klingen." Andere feiern den Ohrwurm: "Love it! Es gab seit Jahren keinen wirklich catchigen Xmas-Track!" In den Charts wartet allerdings harte Konkurrenz: Laut der Official Charts Company führt Kylie Minogue (57) mit "XMAS" das Rennen an, gefolgt von Whams Dauerbrenner "Last Christmas" und dem Benefizprojekt "Lullaby" von Together For Palestine mit Leigh-Anne Pinnock (34), Dan Smith und Neneh Cherry.

Katie richtet den Blick ebenfalls auf den guten Zweck: Die Einnahmen aus dem Track sollen Frauen helfen, die Gewalt überlebt haben. Katie kündigte an, ihren Anteil vollständig an Woman's Trust zu spenden – eine Organisation, die spezialisierte Beratung und Unterstützung für die seelische Genesung nach häuslicher Gewalt bietet. Produzent Shaye steuert ebenfalls Solidarität bei und gibt seinen Anteil an BBC Children in Need, das Kinder und Familien in Großbritannien unterstützt.

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025

Instagram / katieprice Katie Price, Dezember 2025