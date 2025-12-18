Tattoo überstochen: Yeliz wollte Jimi in die Schnauze hauen

Ein kurzer Clip auf Instagram lässt die Luft knistern: In der Sky-Original-Dokuserie "Yeliz & Jimi: We are Family?!" sprechen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) offen über einen Streit, der nach der Trennung hochkochte. Es geht um ein Tattoo, das eine besondere Bedeutung trägt – eine Schneeflocke für Tochter Snow Elanie Koc (4). In dem Ausschnitt hört man Yeliz deutlich: "Ich habe damals mein Instagram geöffnet und habe dann mehrere Nachrichten bekommen, dass Jimi sein Tattoo überstochen hat. Die Schneeflocke. Aber das hat nicht er damals öffentlich gemacht, sondern seine Ex-Freundin. Also normal ist das nicht."

Die Enttäuschung sitzt tief. Sie sagt weiter: "Ich darf gar nicht über so was nachdenken. Das macht mich ja so sauer." Jimi wirkt in der Szene bemüht, die Wogen zu glätten, und signalisiert Entgegenkommen. Während er sich auf Wunsch von Yeliz ein neues Motiv für Snow stechen lässt, erklärt er versöhnlich: "Aber jetzt bekomme ich eine neue [Schneeflocke]." Yeliz bleibt hart und reagiert ungefiltert: "Ja, trotzdem. Allein, dass du das gemacht hast. Dafür würde ich dir gern einfach nur einmal in die Schnauze hauen." Der Clip zeigt, wie aus einer Symbolfrage ein familiäres Minenfeld wird – und wie beide versuchen, zwischen Prinzipien und Frieden zu navigieren.

Schon zum Auftakt der Doku wurde klar, wie schwer es beiden fällt, das Kapitel gemeinsam abzuschließen. Damals überraschte die Influencerin den Schauspieler mit der besagten Tattoo-Aktion, um symbolisch das alte Ich zu begraben. Im ersten Moment wurde Jimi ordentlich auf die Schippe genommen: "Ich dachte ja, du warst so ein großes A*******h und hast ja deine Schneeflocke überstechen lassen, deswegen gibt es heute eine neue", sagte Yeliz mit einem Augenzwinkern zur Tätowiererin. Die Szene endete versöhnlich – beide trugen nach dem Termin fast identische Tattoos für Snow auf dem Unterarm. "Jetzt haben wir eine Art Partner-Tattoo für Snow", konterte Jimi und versuchte, das Beste aus der Situation zu machen.

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

Sky Yeliz Koc in "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"

© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"