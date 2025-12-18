Krank und emotional: Vanessa Nwattu kämpft mit Gesundheit

Dienstagabend verabschiedet Vanessa Nwattu (25) sich mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans in die Nacht. "Ich melde mich morgen bei euch, mir ging es im Verlauf des Tages körperlich und, wie sich dann herausgestellt hat, mental leider mal wieder ziemlich schlecht", erklärt die Influencerin ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Ob es Erschöpfung oder doch mehr ist, verrät sie zunächst nicht. Erst am nächsten Morgen kann Vanessa aufklären: "Ich komme gerade vom Arzt und habe ganz strikte Bettruhe, Sprechverbot et cetera verordnet bekommen. Ich habe eine sehr starke Mandelentzündung und dementsprechend schlecht geht es mir auch. [...] Versuche jetzt erst mal wieder fit zu werden und hoffe, dass das Antibiotikum gut und schnell anschlägt."

Die mentale Belastung ist sicher nicht nur auf die Erkrankung, sondern auch auf die Umstände der vergangenen Monate zurückzuführen. Aktuell ist Vanessa mit ihrem Partner Aleks Petrovic (34) bei Temptation Island V.I.P. zu sehen und sorgt damit für ordentlich Schlagzeilen – allerdings nicht unbedingt von der guten Sorte. Wie emotional aufwühlend die letzte Zeit war, zeigte die 25-Jährige erst vor wenigen Tagen in einem Reel. Darin zeigte sie sich wie sonst nur selten: weinend und verletzlich. "Sie kennen dich, aber sie kennen dich nicht", schrieb sie dazu. Normalerweise vermeide sie, diese Seite von sich zu zeigen, da ihr sonst schnell die Suche nach Aufmerksamkeit unterstellt werde. Allerdings wolle sie sich ihren Fans jetzt authentischer zeigen und den Menschen das Gefühl geben, mit ihren Problemen nicht allein zu sein.

Inwieweit Vanessas aktuelle Gefühlslage mit dem Stress durch "Temptation Island" zusammenhängt, verrät sie nicht. Allerdings lief es für sie in der Show alles andere als gut. Ihr Partner Aleks legte in der Männervilla immer wieder respektloses Verhalten an den Tag, sprach schlecht über sie und meinte unter Alkohol sogar sinngemäß, nur Vanessa sei verlobt, weil sie einen Ring trage, nicht er. Obwohl ihr derzeitiger Beziehungsstatus aufgrund der Ausstrahlung nicht bekannt ist, ist klar, dass das die beiden belastet hat. Parallel tauchte vor einigen Tagen das Gerücht im Netz auf, Vanessa habe ihren Verlobten betrogen. Das schaffte sie bereits aus der Welt und zeigte sich dabei kämpferisch: "Ich habe Aleks nie betrogen. Was auch immer ihr da plant. Ihr seid lächerlich."

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom Köln

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, TV-Bekanntheit