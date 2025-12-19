Sammy Davis Jr.s Ex-Frau May Britt mit 91 Jahren verstorben

May Britt ist tot. Die schwedische Schauspielerin, einst Ehefrau von Entertainer Sammy Davis Jr., starb am 11. Dezember im Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center in Kalifornien eines natürlichen Todes. Das bestätigte ihr Sohn am Donnerstag gegenüber The Associated Press. Bekannt wurde die Leinwandbekanntheit mit Rollen in "Der blaue Engel", "The Young Lions" und "Murder Inc.". In Hollywood traf sie auf Größen wie Marlon Brando (†80) und arbeitete mit Regisseur Edward Dmytryk. Privat sorgte sie für Aufsehen, als sie in den 60er-Jahren Davis traf, sich zum Judentum bekehrte und ihn schließlich heiratete. Frank Sinatra (†82) stand als Trauzeuge an der Seite des Bräutigams.

Die Karriere von May begann in Europa: In Stockholm wurde sie als 18-jährige Assistentin von Produzent Carlo Ponti entdeckt. Über italienische Produktionen führte ihr Weg 1957 zu 20th Century Fox nach Hollywood. Dort spielte sie zunächst im Kriegsdrama "The Hunters" und landete dann an Brandos Seite im Weltkriegs-Epos "The Young Lions" ihren ersten großen Hit. Ihren Durchbruch festigte sie 1959 als Lola-Lola in der Neuverfilmung von "Der blaue Engel", eine Rolle, die viele ursprünglich bei Marilyn Monroe (†36) vermutet hatten. In "Murder Inc." stellte sie 1961 erneut ihre Gesangs- und Tanzqualitäten unter Beweis.

Im November 1960 heiratete May Sammy Davis Jr. in Los Angeles in einer jüdischen Zeremonie mit Reformrabbiner William J. Kramer. Zuvor hatte Davis seine Verlobung mit der Tänzerin Joan Stuart gelöst. Die Ehe polarisierte, weil in 31 US-Bundesstaaten Mischehen damals verboten waren, bis der Supreme Court solche Gesetze später kippte. Mit Davis bekam May 1961 Tochter Tracey, die später zwei Bücher über ihre Eltern schrieb und 2020 mit 59 Jahren verstarb. Zuvor war May kurz mit Edwin Gregson verheiratet – die Ehe endete 1960.

Getty Images May Britt, Ex-Frau von Sammy Davis Jr.

Getty Images Sammy Davis Jr. und May Britt, 1960

Getty Images May Britt, 1956

