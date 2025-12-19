Regelverstöße im Forsthaus: Das Forstamt zieht Konsequenzen

Die Realitystars lassen es in der diesjährigen Staffel von Forsthaus Rampensau Germany ordentlich krachen. Dabei fallen sie aber nicht nur mit ihren Rampensau-Qualitäten, sondern auch mit ihrer Vorliebe, Regeln zu ignorieren, auf. Die neugewählten Oberförsterinnen Dilara Kruse und Yeliz Koc (32) haben die Aufgabe, die lange Liste der Regelverstöße zu verlesen: "Es wird immer wieder tagsüber geschlafen, es werden ständig Sachen auf dem Balkongeländer abgestellt, diverse Sachen sind schon in die Wiese gefallen, abaschen vom Balkon, es wurde vor Ergebnisverkündung über das Spiel gesprochen, es wurde zu zweit auf die abschließbare Toilette gegangen."

Das Forstamt fackelt nicht lange – und zieht direkt Konsequenzen. "Bis auf Weiteres müsst ihr auf sämtliche koffeinhaltige Getränke verzichten. Rauchen darf immer nur eine Person. Niemals raucht mehr als eine Person gleichzeitig [...]. Außerdem müsst ihr als Gruppe insgesamt 140 Kilogramm Kleidung und Utensilien aus eurem Koffer abgeben", lesen Yeliz und Dilara vor. Es wird viel gemurrt – die Realitystars tun aber, wie ihnen geheißen. Zumindest vorerst: Dass nur noch an einer bestimmten Stelle geraucht werden darf, wird von ein paar ignoriert, weshalb die Strafe kommt, vor der viele sich gefürchtet haben: Alle Rauchutensilien müssen abgegeben werden. Von nun an herrscht ein strenges Rauchverbot im Forsthaus.

Das Rauchverbot könnte der sowieso schon sehr angespannten Stimmung in der Hütte das Übrige geben. Bereits einige Streitereien drohten zu eskalieren – zuletzt eine Situation zwischen Max Bornmann (29) und Gina Beckmann (25). Auch wenn es Diskussionen wie diese sind, die im Reality-TV irgendwie dazugehören, ging diese Auseinandersetzung zu weit. Die Produktion sprach ein Machtwort – und verwarnte Max offiziell.

Joyn Die "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten 2025

Joyn Frank und Maurice Dziwak und Marc-Robin Wenz im "Forsthaus Rampensau Germany"

Joyn Max Bornmann und Melina Hoch im Forsthaus 2025

Wie findet ihr die Konsequenzen vom Forstamt nach den Regelverstößen? Genau richtig – ohne klare Strafen lernt dort niemand was. Etwas überzogen – ein paar Verstöße gehören zum TV-Chaos dazu. Ergebnis anzeigen