Charlie Sheen meint: Ex-Frau Denise Richards liebt ihn noch

Charlie Sheen (60) hat sich jetzt offen zu seiner Beziehung mit seiner Ex-Frau Denise Richards (54) geäußert. Gemeinsam mit Bill Maher sprach der Schauspieler in der neuesten Episode des Podcasts "Club Random" über die Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen", in welcher Denise emotional auf ihren früheren Ehemann zu sprechen kommt. Sie beschrieb ihn darin mit den Worten: "Er ist nicht im Geringsten so, wie die Leute denken." Charlie zeigte sich gerührt und sagte: "Es war schön, das zu hören." Als Bill hinzufügte, dass Denise ihn wohl immer noch liebe, stimmte Charlie nicht nur zu, sondern ließ den Gedanken ohne Widerspruch stehen.

Schauspielerin Denise Richards, die von 2002 bis 2006 mit Charlie verheiratet war und zwei gemeinsame Töchter mit ihm hat, trat in der Dokumentation auf, obwohl ihre Ehe früher als turbulent galt. Während der Podcast-Unterhaltung ließ Bill anklingen, dass Liebe ewig sei, auch wenn die Leidenschaft oft erlösche, und hob besonders hervor, wie emotional Denise in der Netflix-Produktion über die gemeinsame Vergangenheit mit Charlie sprach. Mittlerweile hält sie ihre alte Beziehung offenbar für weniger belastend als ihre vergangenen Jahre mit Aaron Phypers, von dem sie sich derzeit inmitten eines erbitterten Scheidungskrieges trennt.

In der Vergangenheit hatte Denise mehrfach über die schweren Jahre ihrer Ehe gesprochen, die durch Charlies Drogenmissbrauch und den Druck seiner erfolgreichen TV-Karriere geprägt waren. Dennoch hatte sie in Interviews betont, dass sie stets bemüht war, den Schein für ihre Kinder zu wahren. Charlie wiederum erklärte kürzlich, dass er sich immer noch schlecht fühle, weil er manche Konflikte schwieriger gemacht habe, als sie sein mussten. Trotz aller Differenzen scheinen die ehemaligen Ehepartner inzwischen ein respektvolles Verhältnis zueinander aufgebaut zu haben, was sich auch in Debatten wie dieser zeigt.

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2025

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

IMAGO / Newscom World Aaron Phypers und Denise Richards, September 2018