Denise Richards' Ex Aaron äußert sich zu seiner Verhaftung

Aaron Phypers, der Noch-Ehemann von Denise Richards (54), wurde am 17. Oktober 2025 in einem Gericht in Los Angeles festgenommen. Wie sein Sprecher gegenüber Us Weekly bestätigt, erfolgte die Festnahme, nachdem beide während einer Anhörung um die Verlängerung einer einstweiligen Verfügung Aussagen gemacht hatten. Der Unternehmer wurde wenig später gegen eine Kaution in Höhe von 200.000 Dollar wieder freigelassen. Zur möglichen Anklage heißt es: "Wir haben die Strafanzeige noch nicht gesehen, aber wir gehen davon aus, dass sie wahrscheinlich auf denselben falschen Anschuldigungen basiert, die Denise Richards bereits im familienrechtlichen Verfahren wegen häuslicher Gewalt gegen Herrn Phypers erhoben hat – angebliche Vorfälle, die sich vor fast vier Jahren ereignet haben sollen."

Eine Entscheidung über Denises Antrag steht noch aus – die Richterin setzte eine weitere Anhörung für den 7. November an. Während des Gerichtstermins sagte auch Aarons Mutter, Patricia Phypers, aus und berichtete von einem Streit, bei dem Denise "einen Dosenöffner" nach ihrem Sohn geworfen habe. Patricia erklärte zugleich, sie habe nie gesehen, dass Aaron körperlich gewalttätig geworden sei. Aaron weist die Vorwürfe der Gewalt seit Juli entschieden zurück. "Ich habe die echten Beweise", sagte er im Sommer gegenüber dem US-Magazin und ergänzte: "Ich habe Denise – oder irgendjemanden – niemals körperlich oder emotional misshandelt."

Denise und Aaron lernten sich 2017 kennen und heirateten im September 2018 bei einer Zeremonie in Malibu. Vor ihrer Beziehung war Aaron mit Nicollette Sheridan (61) verheiratet. Denise war zuvor mit Charlie Sheen (60) liiert, aus dieser Ehe stammen die gemeinsamen Töchter Sami und Lola. Außerdem kümmert sich die Schauspielerin um Adoptivtochter Eloise. In den vergangenen Monaten trugen Denise und ihr Ex ihre Differenzen überwiegend vor Gericht aus, wo neben juristischen Fragen auch familiäre Spannungen und alte Konflikte zur Sprache kommen. Für alle Beteiligten spielen dabei enge Vertraute eine Rolle, die sie zu Terminen begleiten und im Hintergrund unterstützen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Denise Richards und Aaron Phypers, März 2020

Anzeige Anzeige

IMAGO / Newscom World Aaron Phypers und Denise Richards, September 2018

Anzeige Anzeige