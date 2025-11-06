Denise Richards kehrt zu den Beverly Hills Housewives zurück

Denise Richards (54) kehrt in die glitzernde und dramatische Welt der Real Housewives of Beverly Hills zurück. Im Trailer zur 15. Staffel, der am Dienstag veröffentlicht wurde, zeigt sich die Schauspielerin und Reality-TV-Ikone inmitten heftiger Spannungen und tiefgehender Gespräche. Ihre Aussage "Wie kannst du Bilder deiner Frau nackt veröffentlichen?" führte zu hitzigen Reaktionen, darunter eine provokative Frage von Erika Jayne: "Hast du Angst?" Worauf Denise schlicht antwortete: "Ja, sehr." Derweil hat Denise privat mit der turbulenten Scheidung von Aaron Phypers zu kämpfen, die im Juli mit der Scheidungsklage und Vorwürfen eskalierte.

Die zukünftige Staffel, die am 4. Dezember Premiere feiert, verspricht nicht nur emotionale Auseinandersetzungen, sondern auch luxuriöse Reisen zu Orten wie den Hamptons, Sedona und Florenz. Denise, die zuletzt von ihrer unschönen Trennung sprach, trifft wieder auf ihre Mitstreiterinnen wie Kyle Richards (56) und Erika Jayne, die ihr während ihrer schwierigen Zeit unterstützend zur Seite stehen. Begleitet werden die Dramen von neuen Gesichtern wie Amanda Frances und Rachel Zoe (54) sowie bedeutsamen Fehden, wobei eine andere Ikone, Kathy Hilton (66), mit beißenden Kommentaren für Gesprächsstoff sorgt.

Denise ist weder neu im Reality-TV-Format noch im Umgang mit Herausforderungen im Rampenlicht. Bereits 2019 bis 2020 war sie Teil des RHOBH-Casts und sprach offen über die Höhen und Tiefen ihrer damaligen Erfahrungen. Trotz der aktuellen Eskapaden erklärte sie zuvor, dass sie ihre Zeit bei der Serie genossen habe, auch wenn nicht alles einfach war. Abseits der Kameras ist Denise Mutter von drei Töchtern und widmet sich ihrer Familie. Ihre turbulente Scheidung von Aaron und die damit verbundenen Anschuldigungen sind jedoch aktuell ein zentrales Thema, das auch in der neuen Staffel für Diskussionen sorgen dürfte.

Instagram / deniserichards Denise Richards, Realitystar

IMAGO / Newscom World Aaron Phypers und Denise Richards, September 2018

Getty Images Denise Richards, Lisa Rinna, Kyle Richards, Dorit Kemsley und Teddi Mellencamp