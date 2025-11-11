Im Scheidungskrieg: Denise Richards erhält Räumungsklage

Schauspielerin Denise Richards (54) und ihr Noch-Ehemann Aaron Phypers sehen sich mit neuen juristischen Herausforderungen konfrontiert. Ihr Vermieter fordert laut Gerichtsdokumenten, die der Daily Mail vorliegen, die Summe von 84.000 Dollar (73.094 Euro) an ausstehenden Mietzahlungen sowie die umgehende Räumung eines Luxusheims in Calabasas, dessen Miete sich auf 12.000 Dollar (10.442 Euro) pro Monat beläuft. Neben der ausstehenden Miete fordere der Vermieter auch eine Entschädigung für jeden einzelnen Tag, an dem ihm der Schlüssel weiterhin vorenthalten wird. Denise und Aaron sind derweil in einem laufenden Scheidungsprozess, der im Juli eskalierte. Während die Schauspielerin die Immobilie bereits Ende 2023 verlassen hat und in ein eigenes Stadthaus gezogen ist, sollen Aaron, der nach eigenen Angaben zahlungsunfähig ist und mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, und seine Familie weiterhin dort leben.

Trotz der Trennung erklärte Denise, sie habe die Kosten für das Haus weiterhin übernommen. Als wäre das nicht schon Drama genug, kommt hinzu, dass das "OnlyFans"-Model kürzlich eine fünfjährige einstweilige Verfügung gegen Aaron erwirkte. Sie behauptete, er habe sie während ihrer siebenjährigen Ehe sowohl emotional als auch physisch missbraucht, was er vehement bestreitet. "Er hat mich verdammt viele Male fast umgebracht", warf ihm die ehemalige Darstellerin der Reality-Show "Real Housewives of Beverly Hills" laut Us Weekly vor Gericht vor. Neben den Miet- und Räumungsforderungen beschuldigt Denise ihn, die Luxusimmobilie erheblich beschädigt zu haben. Entsprechende Vorwürfe von ihrem Anwalt beinhalten obendrein, dass Aaron ihre Privatsphäre verletzt habe, indem er private Bilder von ihr verbreitete. Damit habe er gegen das Gesetz verstoßen und sie massiv belastet. Aaron hingegen hält Denise vor, es handle sich um erfundene Anschuldigungen.

Die Beziehung von Denise Richards und Aaron Phypers, die 2018 den Bund der Ehe eingingen, sorgte durch derartige Kontroversen immer wieder für Schlagzeilen. Die Schauspielerin, bekannt aus Produktionen wie "Wild Things" und durch ihre Auftritte in Reality-TV-Formaten, hatte bereits zuvor offen über eine herausfordernde Vergangenheit gesprochen. Auch ihre erste Ehe mit Schauspieler Charlie Sheen (60) endete ebenfalls öffentlichkeitswirksam mit einem Rosenkrieg. Denise ist Mutter von drei Kindern und betonte in der Vergangenheit, wie wichtig ihr trotz turbulenter Beziehungsdramen deren Wohlergehen sei. Während sie bereits schwere Zeiten durchstand, bemüht sie sich aktuell offenbar auch beruflich, wieder zur Routine zu finden: Sie kehrt im Rahmen der 15. Staffel in die glitzernde und dramatische Welt der "Real Housewives of Beverly Hills" zurück. Eine Lösung im Räumungs-Dilemma steht allerdings noch aus.

