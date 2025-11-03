Kris Jenner feiert Kendalls 30. mit süßen Erinnerungsfotos

Kendall Jenner (30) erreicht einen besonderen Meilenstein: Das Supermodel feiert heute ihren 30. Geburtstag. Ihre Mutter Kris Jenner (69) nahm dies zum Anlass, ihrer Tochter auf Instagram eine emotionale Hommage zu widmen. Mit liebevollen den Worten "Kenny, seit dem Moment, in dem du auf die Welt kamst, hast du mein Herz gestohlen", würdigte die 69-Jährige Kendalls stille Stärke, ihren Charme und ihre Bodenständigkeit. Begleitet wurden die Zeilen von einer Reihe herzerwärmender und glamouröser Fotos – von Kinderbildern, auf denen die 30-Jährige mit Schwester Kylie (28) gemeinsam zu sehen ist, bis hin zu Highlights aus ihrer erfolgreichen Modelkarriere.

Besonders stachen Aufnahmen ihres ersten Auftritts bei der Victoria’s Secret Fashion Show und eines ihrer legendären Met-Gala-Outfits hervor. Auch ein Schnappschuss im Wonder-Woman-Kostüm von Halloween 2023, das von Lynda Carter (74) selbst gelobt wurde, durfte in der Bilderserie nicht fehlen. Kris beschrieb ihre Tochter als "die beste Tante" und "wunderbarste Freundin", was viele prominente Freunde wie Vanessa Bryant (43) und Hilaria Baldwin (41) mit Likes bestätigten. Kendall selbst teilte zwei der Kinderfotos stolz in ihrer eigenen Story. Wie sie ihren Ehrentag verbringt, ist noch nicht bekannt, doch in der Vergangenheit kombinierte sie ihre Geburtstagsfeiern gerne mit Halloween-Themen.

Die Glückwünsche von Kris per Instagram sind jedoch keine Seltenheit. Auch Schwester Kylie bekam zu ihrem Geburtstag im August einen besonders emotionalen Post von ihrer Mum. Damals gratulierte sie ihrer Jüngsten mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an mein kleines Mädchen!" und schwärmte von Kylie als "die beste Tochter, Mama, Schwester, Tante und Freundin". Zu dem rührenden Text veröffentlichte die stolze Mutter auch hier eine bunte Sammlung aus Kinderfotos, Familienvideos und privaten Schnappschüssen.

Getty Images Kris Jenner und Kendall Jenner im November 2018

Instagram / krisjenner Kylie und Kendall Kenner in ihrer Kindheit.

Instagram / krisjenner Supermodel Kendall Jenner auf einem Kinderfoto.