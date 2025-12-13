Diese Beauty-Tipps bekam Kendall Jenner von ihren Schwestern

Kendall Jenner (30) hat bei der diesjährigen L’Oréal Paris Women of Worth-Veranstaltung in Los Angeles Einblicke in ihre persönlichen Beauty-Routinen gegeben. Das Model verriet, dass sie wertvolle Schönheitstipps von ihren älteren Schwestern Kourtney Kardashian (46), Kim Kardashian (45) und Khloé Kardashian (41) erhalten hat. "Meine Schwestern sind ja ein bisschen älter als ich, und deshalb haben sie Kylie [Jenner] und mir schon seit unserer Kindheit immer wieder Tipps gegeben, zum Beispiel zum Thema Augencreme, als ich so 16 war", erzählte Kendall im Gespräch mit dem Magazin People.

"Meine Schwestern meinten: 'Du solltest jetzt mit Augencreme anfangen, damit du keine Fältchen bekommst'", erklärte Kendall. Außerdem wurde ihr geraten, Sonnencreme zu benutzen. Obwohl sie die Ratschläge damals nicht immer ernst genommen habe, sehe sie nun die positiven Effekte dieser Pflegerituale. Im Gespräch beschrieb Kendall, die kürzlich ihren 30. Geburtstag gefeiert hat, auch ihre Beauty-Philosophie. "Ich war beim Thema Make-up und Schönheit immer eher eine Weniger-ist-mehr-Person", erklärte sie. Sie liebe es, wie eine "verbesserte Version" ihrer selbst auszusehen und setze auf einen cleanen Look.

Neben den Tipps ihrer Familie hat Kendall über die Jahre durch ihre Tätigkeit als Model ihren eigenen Stil entwickelt. Durch das Arbeiten mit Top-Visagisten habe sie mit der Zeit verstanden, was zu ihrem Gesicht passt. "Ich hatte das Privileg, meinen Stil durch die Augen der besten Make-up-Artists der Welt kennenzulernen, und fühle mich jetzt wirklich wohl mit meinem aktuellen Beauty-Look", erklärte sie. Außerdem betonte Kendall, dass nicht jeder Look an jedem Menschen funktioniere. Seit 2023 ist die 30-Jährige zudem globale Markenbotschafterin für L’Oréal Paris. Die Zusammenarbeit mit dem Kosmetik-Riesen hat ihr geholfen, den ikonischen Slogan "Weil du es dir wert bist" zu schätzen. "Ich denke, dass du es jeden Tag wert bist", so die Reality-TV-Darstellerin.

Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

Getty Images Kendall Jenner im Mai 2025 bei der Met Gala